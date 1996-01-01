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Мэрский старт дан в Арсеньеве

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В приморском городе Арсеньев было организовано пикетирование здания администрации города одним из кандидатов на пост градоначальника, директором магазина Александром ЛИТВИНЫМ. Пикетчики протестовали против действий муниципального избиркома, который, по их мнению, под разными предлогами не регистрирует неугодных "Единой России" кандидатов (председатель комиссии Владимир ПЛЮТА - единоросс).

Действительно, из 14 соискателей 5 отказано в регистрации по разным причинам, 2 сами сошли с дистанции, зарегистрированы избиркомом лишь 7 кандидатов. Среди них наиболее известные фигуры - предприниматель Николай ЕРМИШКИН (ЛДПР), зам. арсеньевского спикера, гендиректор ООО "Производственно-заготовительная база" единоросс Сергей ПОРХУН, официальный кандидат "Единой России", председатель совета директоров ААК "Прогресс", председатель комитета по промышленности администрации края Виктор СТАРЧЕНКО.

Среди зарегистрированных кандидатов 4 единоросса: Виктор Старченко (его официально выдвинуло местное отделение партии), зам. спикера гордумы Сергей Порхун, преподаватель ПАТ ДВГТУ Наталья КРАВЦОВА и председатель общественной организации "Приморье-Центр" Валерий СУСЛОВ. Двое последних в избирательных документах свою партийную принадлежность почему-то не указали. В общем, зарегистрированные кандидаты рванули со старта. На иных уже работают владивостокские, питерские и подмосковные пиарщики.

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