Властные ротации в Приамурье

Кабинет Валентины КАЛИТЫ в администрации Благовещенска займет Надежда ТЕРЕЩЕНКО. В ранге заместителя мэра она будет курировать социальную сферу. А обязанности первого заместителя мэра перейдут к вице-мэру по вопросам экономики.

Как сообщила РИА PrimaMedia, мэр Благовещенска и губернатор Амурской области обсудили и согласовали новые назначения в администрации областного центра. Первым вице-мэром станет Андрей ДОНЕЦ, который в ранге заместителя сейчас занимается вопросами экономики и торговли. Глава города Александр МИГУЛЯ заявил о том, что собирается несколько изменить структуру управления в мэрии, сразу после ухода Валентины Калиты на повышение.