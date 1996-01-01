В Хабаровске партии "разминаются" перед декабрем

Похоже, довыборы в городскую думу Хабаровска, которые пройдут 11 марта, местные партийцы воспринимают как решающую разведку перед зимним парламентским боем

Напомним, три места в Хабаровской городской думе (в 9, 21 и 24 округах) освободились досрочно и по весьма уважительным причинам: Юрий БЕРЕЗУЦКИЙ стал уполномоченным по правам человека, Владимир РУДАКОВ уехал из Хабаровска, а Анвар НИЗАМУТДИНОВ получил работу в правительстве края. Казалось бы, учитывая оставшийся срок (примерно 1,5 года), а также вес в нынешней системе власти одного депутатского городского мандата, мартовские довыборы не должны были вызвать особого интереса.

Однако уже с самого начала предвыборной гонки представители местных партий отнеслись к предстоящему событию вполне серьезно. На старт в январе вышли 22 человека, большинство из них выдвинули как раз партии. Подобная активность, очевидно, объясняется тем, что все основные политические игроки решили доказать соперникам и задремавшему хабаровскому электорату собственную боеспособность в преддверии главной политической схватки года - декабрьских выборов в Госдуму России.

Правда, уже на этапе регистрации в качестве кандидата в депутаты многие получили серьезную "пробоину": среди отсеявшихся оказались представители Аграрной партии России и новообразованной "Справедливой России", а из 22 претендентов осталось лишь 12. Попасть в Хабаровскую городскую думу сейчас пытаются лишь трое самовыдвиженцев: пенсионер ФСБ Алексей ВАСИЛЬЕВ, работник ЗАО ФПК "Харонхолдинг" Алексей ВАНИН и сотрудница ООО "Инвестпродукт" Светлана КОНДРАКОВА. Остальные 9 человек представляют 3 партии. Клариса ВОРОБЬЕВА, Ирина АГАФОНОВА и Зинаида ШИЛИНА - от "Единой России". Виктор ЖМУРКО, Лидия КУДРИНА и Сергей МИШИН - от КПРФ. Николай НОВАК, Мария МИРОНОВА и Антон КАРМАН - от ЛДПР. Агитация - не слишком активная - идет своим ходом.

Ликбез от Цырфы

Как известно, только партии впервые представят своих претендентов на все депутатские места Госдумы нового созыва в ходе декабрьских выборов. "Если нынешний состав нижней палаты выбирался по смешанной системе: одна половина - по партийным спискам, другая - по одномандатным округам, то в этом году все 450 депутатов будут избраны исключительно по партийным спискам, - в который раз объясняет председатель избирательной комиссии Хабаровского края Виктор ЦЫРФА. - По закону этот список не должен превышать 500 человек. Такая система выборов называется пропорциональной".

Добавим, что возглавлять список могут лишь три руководителя общероссийской партии, остальных кандидатов предоставляют территории. Точнее, региональные группы. Численность населения региона должна быть не менее 650 тыс. и не более 3 млн человек. Если в одну региональную группу вошли несколько субъектов, то сами партии будут решать, кого включать в этот список. Региональных групп должно быть не менее 100 и не более 150. Чтобы попасть в Госдуму, партия должна набрать 7% голосов от общего числа избирателей, пришедших на участки. Правда, независимо от того, сколько людей пожелает выполнить свой гражданский долг.

С декабрьским прицелом

Судя по настроениям опрашиваемых хабаровчан, отмена порога для явки избирателей не вызывает негативной реакции будущего электората. Кстати, также не отреагировало местное общественное мнение на отмену графы "Против всех". А что думают об этом региональные партийные лидеры Приамурья?

- Мы всегда выступали против этих изменений. У человека должно быть право выбора, в том числе и голосовать против всех, - говорит исполнительный директор хабаровского регионального отделения "Союза правых сил" Кирилл ФИРСОВ. - Эти поправки внесены в пользу партии власти, которую мы считаем своим главным конкурентом, ибо опыт последних избирательных кампаний показывает, что основные препятствия возникают у нас именно с этой стороны.

- Решение по отмене порога явки "Единая Россия" принимала, под себя. Мы к нему относимся негативно, поскольку сразу возникает вопрос легитимности, - рассказывает заместитель руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" Константин ЖУКОВ. - Что касается "властного" давления, оказываемого на кандидатов от других партий, то могу привести пример Владимира ДУДИНА, который выдвигался в думу ЕАО. Ему пригрозили увольнением, если он не снимет свою кандидатуру. В итоге его уволили, и он до сих пор не может найти работу. Тем не менее, на выборах в Госдуму мы рассчитываем набрать 20% голосов. Как вы, наверное, знаете, наша организация - это три объединившиеся структуры: "Родина", Партия жизни и Партия пенсионеров. В Хабаровском крае ряды "Справедливой России" уже насчитывают около двух тысяч человек, и люди продолжают идти к нам сами.

- Выборы в Госдуму подготовлены в интересах одной партии. Народу как бы дали понять, мол, вы и раньше ничего не решали, а теперь можете и не приходить, - уверен руководитель Хабаровского регионального отделения ЛДПР Сергей ФУРГАЛ. - Мы же по-прежнему стараемся делать больше конкретных, пусть небольших, но - в рамках наших возможностей, дел. И считаем, что рекламировать их неприлично. Те, кому мы помогли, знают, и этого достаточно.

По мнению второго секретаря хабаровского крайкома КПРФ Валентина ПАРЧИНСКОГО, когда одна партия зачисляет себе в актив все положительное, что происходит в России, и заявляет об этом с экранов телевизоров, как это делают представители "Единой России", то никакой речи не может идти о равноправной борьбе. Не говоря уже о других способах, когда, к примеру, руководитель предприятия грозит увольнением или увольняет сотрудника, узнав о его членстве в компартии.

О не совсем честной предвыборной борьбе говорил и председатель хабаровского краевого отделения Аграрной партии Владимир ОРЛОВ. По его словам, в октябре 2006 г. АПР под разными предлогами не была допущена к выборам ни в одном регионе, а также постоянно подвергается информационной блокаде...

Досье Всего в Хабаровском крае на сегодняшний день действуют 15 легитимных региональных отделений российских партий. Помимо вышеперечисленных, право принимать участие в выборах имеют: Народная партия РФ, Демократическая партия России, экологическая партия "Зеленые", Социалистическая единая партия России, Патриоты России, Партия Возрождения России, Партия национального возрождения "Народная воля" и второе отделение СПС - из Комсомольска-на-Амуре.

ИТА "ГЕО-ТВ" - специально для ДДГ "ЗР".