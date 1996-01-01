Масленица с политуклоном

В воскресенье, пока вся страна отмечала "правильную" Масленицу, на Спортивной набережной Владивостока активисты общественного движения "Молодая Гвардия" сожгли чучела Коррупционера, Фашиста и Врага России, сообщили РИА PrimaMedia в политотделе организации.

Как заявили участники акции, считается, что вместе с сожжением масленичного чучела уходит все плохое. Поэтому 30 политбойцов сказали "Прощайте навсегда" горящим чучелам.

По их мнению, главная угроза для успешного настоящего и будущего России, которая существует сейчас, исходит как раз "от коррупционеров, развивающих теневую экономику; людей, использующих национальные темы и разжигающих межнациональную рознь ради увеличения своего политического имиджа; тех, кому не нужна сильная и независимая Россия и кто прикладывает усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране".