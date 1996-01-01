Президент успокоил бизнес. Пока только крупный

В прошлую среду президент Владимир ПУТИН в очередной раз (десятый по счету за время его правления) встретился с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщают "ФК-Новости".

Главная проблема, о которой хотел поговорить Владимир Путин, - развитие производств с высокой добавленной стоимостью. Путин также отметил, что настало время для "расширения участия наших предприятий в международной кооперации и реализации серьезных коммерческих инициатив за рубежом". И призвал предпринимателей отказаться от термина "завоевания рынка", дабы не пугать иностранных партнеров. Пока доля российских инвестиций за рубежом невелика, "но страх какой-то непонятный у партнеров возникает, и очень политизированно обсуждается вопрос освоения российским бизнесом иностранных рынков". Внутри страны бизнесу пугаться нечего, если он готов играть по общим правилам. Владимир Путин гарантировал преемственность курса и возможность инвесторам спокойно думать о долгосрочных инвестициях.

После встречи президент РСПП Александр ШОХИН не скрывал, что теперь "крупный бизнес спокоен за 2008 год и верит в гарантии Путина, что преемственность курса будет сохранена".