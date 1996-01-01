Взятки больше не будут гладки?

"Об образовании межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." - таково вполне исчерпывающее название выпущенного в свет указа.

Бить коррупцию опять предложено системно и на самом высоком уроне, пишет "Утро.Ru".

Хорошо известно, что проблема взяточничества и коррупции является ключевой в деле реформирования государственных учреждений всех уровней. В общественном сознании это явление издавна представляется типично российским, хотя это и не так. Проблема универсальна и хорошо знакома на Западе, где уже давно действует отлаженная антикоррупционная система.

Кроме жесткого и неотвратимого наказания эта система предотвращает появление различных "вкусностей" на уровне законодательства и подзаконных актов, лишая чиновников соблазна нарушать закон с минимумом усилий. В этом смысле конвенции ООН и Совета Европы являются базовыми документами, определяющими весь комплекс мер по борьбе с коррупцией в странах ЕС и в США.

Досье Напомним, что Конвенция ООН от 31 октября 2003 г. и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. были ратифицированы Россией в 2006 г., и в том же году наша страна (в дни проведения саммита G8) подписала декларацию "О борьбе с коррупцией на высоком уровне".

Поскольку вопрос о коррупции в России всегда был актуален, борьба с ней велась всегда столь же интенсивно, сколь и безуспешно. С ноября 2003 г. и до сегодняшнего дня действовал Совет при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией, призванный "активными мерами пресекать злоупотребление должностными полномочиями среди чиновников". Нынешний указ ликвидирует этот совет, заменяя его межведомственной рабочей группой. До 1 августа она должна представить свои предложения по внесению в законодательство изменений, необходимых для реализации положений международных договоров по соответствующей тематике. И в том числе по созданию специализированного органа, уполномоченного на координацию работы по борьбе с коррупцией.

Состав новой комиссии будет утвержден к 15 февраля. Впрочем, уже сейчас известно, что ее руководителем станет помощник президента Виктор ИВАНОВ - человек, входящий в самый ближний круг Владимира ПУТИНА. Выбор этой кандидатуры должен свидетельствовать о серьезности намерений навести порядок.

Самое главное в проекте - то, что, пожалуй, впервые при разработке законодательной основы борьбы с коррупцией в России собираются прибегнуть к опыту зарубежных коллег.

Западная специфика борьбы с коррупцией делает упор на профилактике подобного рода правонарушений. Эти профилактические меры, которые теперь будет применять и Россия, в конвенциях прописаны довольно четко. На практике это означает, что должностные лица теперь станут отчитываться как о своих расходах, так и о доходах, включая обе составляющие для ближайших членов семьи. Что теперь после отставки чиновникам могут быть закрыты сферы деятельности, в которых он может обратить доверенные ему на госслужбе тайны в наличный капитал. Кроме того, предполагается серьезное усиление ответственности за мздоимство. А еще - сузится круг лиц, пользующихся сегодня статусом неприкосновенности.

Впрочем, многих политиков и экспертов создание очередной группы по борьбе с коррупцией часть российских политиков оставило равнодушными. По их мнению, деятельность против коррупции в данном случае грозит стать лишь новым бездействующим комплексом законов, которые никогда не будут приводиться в исполнение даже частично. Реальных же изменений ждать вряд ли придется.