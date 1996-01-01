Китайцы уже тянут трубу к границе

В настоящее время в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) ведутся подготовительные работы к прокладке нефтепровода-связки с будущим ответвлением нефтепровода в рамках проекта "Восточная Сибирь - Тихий океан". Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на газету "Хэйлунцзян жибао".

По словам специалистов, цель разведочных работ заключается в уточнении данных о геологических условиях в пограничных районах, что необходимо для проектирования трассы будущего нефтепровода. Нефтепровод-связка протянется от уезда Мохэ до г. Дацин, его длина составит 965 километров. Капиталовложения в реализацию проекта оцениваются в 8,4 млрд юаней (около 1,1 млрд долларов США). По нефтепроводу будет проходить до 30 млн тонн нефти в год.