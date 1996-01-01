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Зачем приезжали сенаторы?
Хотя по закону каждый регион России может иметь только два представителя в Совете Федерации, у Приморья "своих людей" в сенате фактически трое. Вслед за серией визитов федеральных чиновников в край пожаловала бывшая наша землячка - депутат СФ Светлана ОРЛОВА, которую и можно назвать третьим сенатором от Приморья.
Вместе с двумя своими коллегами по верхней палате парламента - Виктором КОНДРАТОВЫМ и Игорем ПУШКАРЕВЫМ - Светлана Орлова в пятницу провела встречу с руководством края и неравнодушной к политике общественностью. Тема встречи значилась как обсуждение "мер по реализации программ экономического и социального развития Дальнего Востока", но разговор вышел скорее о сложном настоящем, а не о "светлом" будущем Приморья.
Вначале случился небольшой конфуз. Светлана Орлова на правах члена Генерального совета "Единой России" пожелала лично вручить партбилеты и часы от Бориса ГРЫЗЛОВА тем, кто, по мнению партии, внес наибольший вклад в победу "ЕР" на октябрьских выборах. Однако большинство из "счастливчиков", среди которых были названы такие небезызвестные в крае люди, как Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, Сергей СОПЧУК и Михаил ПОЛУСМАК, на встречу с сенатором не пришли. Впрочем, и без них представителей власти в зале "белого дома" хватало - были здесь и мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, и партсекретарь Владимир КУРИЛОВ, а также ряд депутатов ЗС ПК и думы города. Остальная аудитория четко делилась на две возрастные группы: младше 25 лет и старше 50, причем основную часть "молодняка" составляли курсанты одного из местных вузов. При этом юноши и девушки с интересом посматривали друг на друга, то и дело задавая риторический вопрос: "На фига мы сюда пришли?"
Вопрос действительно остался риторическим, поскольку Светлана Орлова ориентировалась в основном на представителей старшего поколения, а потому разговор шел главным образом о пенсиях, лекарствах и льготах для дальневосточников.
Что касается общей социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке, то здесь сенатор в качестве примера привела судьбу одного из градообразующих предприятий Владивостока. "Вчера побывала на заводе "Варяг" и долго не могла найти проходную - там все занято мебельными магазинами. Я была в шоке. Оборонные заводы не должны быть торговыми центрами!" - искренне заявила Светлана Юрьевна.
Впрочем, на вопрос корреспондента ДДГ "ЗР" о том, не собирается ли правительство заселить Дальний Восток исключительно пенсионерами, ответ нашелся у более прагматичных коллег Орловой. "Думаю, что молодым специалистам сейчас нет смысла уезжать из края. Подготовка к саммиту АТЭС, строительство газо- и нефтепроводов неизбежно повлечет за собой создание новых рабочих мест, и логично, что в первую очередь будут востребованы именно приморские специалисты", - поделился мнением сенатор Игорь Пушкарев. "Для Приморья необходимо разработать специальную программу трудоустройства молодежи и тщательно проконтролировать ее реализацию, чтобы все намеченные проекты не были пустым звуком", - развил мысль представитель администрации края в СФ Виктор Кондратов.
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