Сколько в Приморье консульств?

- Знаю, что есть такой праздник - День дипломата. Когда его празднуют? И сколько уже в Приморье работает консульств?

- День дипломатического работника в России празднуют 10 февраля. Это день рождения российского Министерства иностранных дел. Официальным праздник стал пять лет назад, в год 200-летнего юбилея этого внешнеполитического ведомства. У Приморья есть все основания праздновать День дипломата: в советский период представительство МИД РФ во Владивостоке было открыто в 1923 году, хотя мидовский чиновник в штат генерал-губернаторства был введен по приказу императора еще в конце XIX века.

На сегодняшний день в крае действуют дипломатические представительства 17 государств. Большинство из них размещены во Владивостоке, и только Генконсульство КНДР - в Находке, но планирует переехать в столицу Приморья, поближе к своим коллегам. Здесь находятся Генконсульства Индии, Республики Корея, США, Социалистической Республики Вьетнам, Украины и Японии, а также Владивостокское отделение Генконсульства КНР в Хабаровске (кстати, как только будет построен офис во Владивостоке, Генконсульство КНР переедет во Владивосток).

Кроме того, в столице Приморья открыты Консульства Австралии, Канады, действуют Почетные консулы Армении, Бангладеш, Великобритании и Северной Ирландии, Германии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда и Чили.