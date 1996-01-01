Во Владивостоке обновился избирком

Истек срок полномочий ныне действующей Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии.

Как сообщает "Восток-Медиа", дума города сформировала новый состав Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (ВГМИК), который 8 февраля в 14 часов проведет первое заседание в зале заседаний на ул. Суханова,3.