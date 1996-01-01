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В думу идут безработные и охранники

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Как проходит подготовка к выборам в гордуму Находки? Правда ли, что на каждый депутатский мандат претендуют по шесть человек?

- Кандидаты на выборах в городскую думу Находки окончательно определились. Так, из 169 выдвиженцев в горизбиркоме на данный момент зарегистрированы 159 человек.

Одна кандидатура была отклонена по причине двойного гражданства, девять человек не представили необходимых сведений и потому зарегистрированы не были. Один из претендентов снял свою кандидатуру вскоре после регистрации. В конечном итоге на 26 депутатских мандатов в думу Находкинского городского округа претендуют 158 человек, из которых 31 - женщины. Так что действительно получается, что на каждое место в думе претендуют по шесть кандидатов.

Практически все кандидаты являются самовыдвиженцами, за исключением 12 человек, вошедших в список партии "Единая Россия". Кстати, среди самовыдвиженцев также немало представителей партии власти. Кроме этой партии в выборах приняли участие кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России".

Большинство зарегистрированных претендентов в городскую думу имеют находкинскую прописку или проживают в поселках, входящих в состав муниципального округа. К выборам в Находке проявили интерес также жители соседних сел - Владимиро-Александровского и Золотой Долины, а также Владивостока, Партизанска, Арсеньева, пос. Рудная Пристань, Южно-Курильска и Амурской области.

В пяти из 26 находкинских округов зарегистрированы "двойники", причем в двух случаях однофамильцев оказалось трое! Особенностями нынешних выборов является также то, что в списках кандидатов на портфели "народных избранников" значатся 11 человек, так или иначе связанных с охранной деятельностью, каждый десятый из списка является безработным.

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