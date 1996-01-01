За вольные беседы в Интернете в России уже начали судить

Беспрецедентный судебный процесс начался в России: журналиста судят за обсуждение работы региональной власти и, в частности, губернатора на интернет-форуме.

Как сообщает ИА "Восток-Медиа" со ссылкой на "МК", процесс идет в городе Коврове Владимирской области. Губернатор области счел себя оскорбленным, хотя его фамилия в интерактивной беседе не фигурировала. Любопытно, что на других участников форума, не являющихся представителями СМИ, уголовные дела заведены не были. При этом нет никаких данных, что ник на форуме и журналист, которому предъявлено обвинение, - один и тот же человек. Журналист свою причастность к этому делу отрицает. "Это очередное нарушение свободы слова, и этот случай - яркий показатель того, как губернаторы относятся к СМИ и журналистам", - заявил на заседании Общественной палаты председатель Комиссии по СМИ Павел ГУСЕВ. По его мнению, если бы речь не шла о губернаторе, никакой суд не принял бы это дело к рассмотрению.