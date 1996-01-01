Владивосток - геополитический "подарок" России

"Такого внимания к Дальнему Востоку, которое демонстрирует Владимир Путин, не демонстрировал ни один высший руководитель нашей страны. Президент, начиная с 2000 года, был в различных городах Дальнего Востока семь раз. Это говорит о том, что Путин понимает значение региона не только для развития Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в целом для России.

В некоторых федеральных кабинетах в Москве в 90-е годы возобладали настроения о том, что поход России через Уральский хребет и на Восток - это историческая ошибка. Теперь можно сказать, что, во-первых, эти безответственные разговоры безвозвратно ушли в прошлое, а во-вторых, может быть, позже, чем нам хотелось, уже под конец своего второго президентства, но происходит выработка истинно региональной дальневосточной политики Российской Федерации.

Если говорить о местном уровне - это колоссальные ассигнования, которые во много раз превосходят ежегодный бюджет, скажем, Владивостока. Конечно, проведение форума АТЭС пойдет на пользу городу. Вопрос в том, сумеем ли мы это "переварить".