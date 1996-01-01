Остров везения?

В респектабильной английской газете "The Guardian" появилась статья "ПУТИН хочет превратить пустынный остров в курорт за 2 миллиарда фунтов". Публикуем ее с сокращениями.

"Президент России заявил, что намерен превратить остров Русский (это примерно в 5800 милях к востоку от Москвы) в огромный курортный центр, где можно было бы устраивать международные конференции.

В России этот остров приобрел дурную славу после 1992 года, когда от голода в местном гарнизоне умерло четверо солдат, служивших отдельно от остальных. Десятки их товарищей пришлось срочно вывозить в госпиталь, чтобы не умерли и они. Командиры не посылали им провизию месяцами...

В Москве все больше беспокоятся за будущее российского Дальнего Востока, граничащего с Китаем и странами Тихоокеанского бассейна. Эта территория уже потеряла большую часть населения; появилась опасность, что рано или поздно сюда придет либо китайская экономика - либо китайская армия...

Аналитики высказывались в том смысле, что на этот остров, где до недавнего времени размещалась закрытая сверхсекретная военная база, вряд ли поедут российские туристы. По Транссибирской железной дороге от Москвы до Владивостока ехать не меньше недели, а девятичасовой перелет на самолете стоит не меньше 250 фунтов (бюджетных авиакомпаний в России пока нет). Российские туристы по большей части ездят не дальше Подмосковья или Уральских гор, а когда речь заходит о перелетах на дальние расстояния, предпочитают Египет или Турцию.

Один из недавно побывавших здесь людей рассказывал, что вокруг только тощие коровы, вяло жующие всякий мусор, унылые дома из крошащегося цемента, паром, который ходит без расписания, и "Лады" без колес, быстро ржавеющие на местном соленом воздухе.

- Дальний Восток - это один из самых проблемных регионов России. Населения там немного, и его численность продолжает падать, - заявил в интервью Guardian Марк УРНОВ, президент аналитического фонда "Экспертиза". - Он не ориентирован на Москву и окружен быстро развивающимся Китаем. Если Россия в самом скором времени не возьмется за развитие этого региона, она может его потерять, по крайней мере, де-факто.