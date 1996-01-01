Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Остров везения?
В респектабильной английской газете "The Guardian" появилась статья "ПУТИН хочет превратить пустынный остров в курорт за 2 миллиарда фунтов". Публикуем ее с сокращениями.
"Президент России заявил, что намерен превратить остров Русский (это примерно в 5800 милях к востоку от Москвы) в огромный курортный центр, где можно было бы устраивать международные конференции.
В России этот остров приобрел дурную славу после 1992 года, когда от голода в местном гарнизоне умерло четверо солдат, служивших отдельно от остальных. Десятки их товарищей пришлось срочно вывозить в госпиталь, чтобы не умерли и они. Командиры не посылали им провизию месяцами...
В Москве все больше беспокоятся за будущее российского Дальнего Востока, граничащего с Китаем и странами Тихоокеанского бассейна. Эта территория уже потеряла большую часть населения; появилась опасность, что рано или поздно сюда придет либо китайская экономика - либо китайская армия...
Аналитики высказывались в том смысле, что на этот остров, где до недавнего времени размещалась закрытая сверхсекретная военная база, вряд ли поедут российские туристы. По Транссибирской железной дороге от Москвы до Владивостока ехать не меньше недели, а девятичасовой перелет на самолете стоит не меньше 250 фунтов (бюджетных авиакомпаний в России пока нет). Российские туристы по большей части ездят не дальше Подмосковья или Уральских гор, а когда речь заходит о перелетах на дальние расстояния, предпочитают Египет или Турцию.
Один из недавно побывавших здесь людей рассказывал, что вокруг только тощие коровы, вяло жующие всякий мусор, унылые дома из крошащегося цемента, паром, который ходит без расписания, и "Лады" без колес, быстро ржавеющие на местном соленом воздухе.
- Дальний Восток - это один из самых проблемных регионов России. Населения там немного, и его численность продолжает падать, - заявил в интервью Guardian Марк УРНОВ, президент аналитического фонда "Экспертиза". - Он не ориентирован на Москву и окружен быстро развивающимся Китаем. Если Россия в самом скором времени не возьмется за развитие этого региона, она может его потерять, по крайней мере, де-факто.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев