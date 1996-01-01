Гордума Владивостока утвердила список продаваемого муниципального имущества

Продолжается приватизация городского имущества во Владивостоке. На минувшей неделе дума города утвердила список объектов, которые администрация Владивостока выставляет на продажу в 2007 г.

Первоначальный список из 170 объектов рассматривала думская комиссия по муниципальной собственности. Однако перед обсуждением члены комиссии решили подвести итоги плана приватизации 2006 г. Краткую информацию в цифрах им выдал директор муниципального учреждения "Агентство по продажам муниципальных земель и недвижимости" Сергей СМИРНОВ. По его словам, итоги приватизации прошлого года значительно превышают показатели 2005 г.

"В целом мы довольны результатами торгов, - заявил Сергей Смирнов. - Бюджет города получил более 600 млн руб. Но эта цифра не окончательная и будет корректироваться. В связи с тем, что в конце декабря ежедневно на торги выставлялось до 50 лотов, денежные средства, вырученные от их продажи, пойдут в бюджет 2007 г.".

Сумма, которая перейдет в бюджет 2007 г., превышает 100 млн руб. "Если бюджет города не получил эти деньги в 2006 г., значит часть каких-то бюджетных статей расхода была не профинансирована. Чтобы избежать подобных "просчетов", необходимо так построить график торгов, чтобы все деньги попали в бюджет этого года", - выступил с инициативой депутат Игорь ШПАКОВСКИЙ.

Его поддержали остальные члены комиссии. Коллегиальное мнение депутатов относительно графика торгов было переадресовано в городскую администрацию, хотя, на взгляд ДДГ "ЗР", начало торгов зависит не от чиновников городской администрации, а от того, как быстро депутатский корпус примет и утвердит программу приватизации. Ведь если обратиться к плану приватизации 2005 г., то программа была утверждена почти в середине лета, поэтому первые аукционы начались только в августе.

В 2006 г. программа была утверждена опять с запозданием, и аукционы начались в конце весны. Правда, стоит заметить, что и городская администрация могла бы присылать план приватизации в думу за несколько месяцев до его обсуждения законодателями.

Интересовал депутатов еще и ответ на вопрос, имеет ли администрация Владивостока полный список приватизируемых объектов и как этот список согласуется с глобальными планами приватизации имущества. Вопрос более чем резонный. Приватизация будет идти до 2010 г., и, наверное, бизнесу будет лучше, если все объекты выставят на торги согласно общему графику. Тогда потенциальные покупатели, а среди них 60% арендаторов городских объектов, смогут заблаговременно начать поиск денег для выкупа помещений.

Но ответа на этот вопрос пока нет. Как заявила представитель Управления муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства (УМИАГ) Ольга СТРОГАНОВА, в реестре недвижимости Владивостока более 11 тыс. объектов. "Выборка по объектам, которые будут приватизироваться в 2008-2009 гг., еще не проводилась, но, если депутатский корпус заинтересован в подобной информации, мы подготовим такую справку", - заявила чиновник.

Что касается 170 объектов, которые рассмотрели депутаты на своей комиссии, то возражения были высказаны всего по нескольким. Из списка приватизации был исключен объект по улице 50 лет ВЛКСМ, в котором располагается общественная организация ветеранов. А подобное обращение арендатора одного из объектов, в котором расположен магазин, депутаты отвергли. Причиной отказа стал факт задолженности в 150 тыс. руб. по аренде помещения. Также не был исключен из списка приватизации объект, который арендует ФГУП.