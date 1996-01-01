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Парламентские выборы превратятся в битву за титул "партия № 2"
Наступивший год отмечен федеральными парламентскими выборами, а для жителей нескольких крупных городов Приморья - еще и выборами в городские думы. Детали предвыборных стратегий основных игроков политической борьбы еще только вырабатываются, но со своими главными целями на предстоящий период определились почти все.
Оказалось, что многие партии намереваются вести борьбу не против парламентской монополии "Единой России", а друг против друга.
Кто подложит "свинью" единороссам?
Пожалуй, всерьез бороться с "ЕР" за контроль над Госдумой станут лишь коммунисты да новорожденная "Справедливая Россия".
В приморском отделении КПРФ, комментируя предвыборную стратегию партии, провели яркую аналогию с восточным гороскопом. "Для власти 2007 г. будет годом большой свиньи, и мы надеемся, что эту свинью им подложит именно наша партия", - заявили Дальневосточной деловой газете "ЗР" представители партийного актива. Похоже, коммунисты, отмечающие в этом году 90-летие своего первого прихода к власти в России, чувствуют себя способными снова "встряхнуть" политическую систему - правда, на сей раз парламентскими методами. Намерена партия участвовать и в выборах депутатов думы Владивостока, которые пройдут нынешней осенью. Напомним, что пока у партии нет своих представителей в контролируемой "единороссами" и "черепковцами" гордуме.
Масштабно мыслят и представители "Справедливой России", также претендующей на роль главного соперника "партии власти" на парламентских выборах. Как заявил член бюро регионального совета "Справедливой России" Геннадий КОПЕЙКИН, стратегия партии на 2007 г. будет определена в ходе намеченного на конец января съезда "новых эСеРов" в Москве, но, судя по осеннему манифесту "Справедливой России", партию вряд ли можно упрекнуть в отсутствии амбиций. Что касается Приморья, то юридически процесс объединения краевых отделений РПП, РПЖ и "Родины" еще не завершен, однако фактическое слияние уже произошло. По словам Геннадия Копейкина, "дебют" объединенной партии в Приморском крае произойдет на мартовских выборах депутатов думы Находкинского городского округа. Что касается намеченных на осень выборов гордумы Владивостока, то в них партия обязательно примет участие.
"Непроходной" результат на октябрьских региональных выборах не поверг в уныние членов другой парламентской партии - ЛДПР. "Это лишь подтверждает, что власть боится нашей критики. В новом году партия намерена жестче критиковать чиновников, которые на местах саботируют социальные инициативы президента ПУТИНА", - озвучил свою стратегию председатель регионального отделения ЛДПР Игорь СОЛОГУБ. В качестве главного конкурента в борьбе за симпатии избирателей Игорь Сологуб назвал "Справедливую Россию", которая "перенимает лозунги" у ЛДПР.
"Наша главная идея - "Мы - за бедных, мы - за русских!" - остается неизменной с прошлой предвыборной кампании. Лидер партии Владимир ЖИРИНОВСКИЙ уверен, что на декабрьских выборах мы наберем не меньше 12-14% и укрепим свои позиции в Думе", - сформулировал цели партии лидер приморских жириновцев.
Последний шанс либералов
На правом фланге замах скромнее. Однако лидер приморского отделения СПС Николай МОРОЗОВ полон оптимизма. "2007-й должен стать для нас годом возвращения во власть, возвращения в Государственную Думу. Основой для избирательной кампании станет та стратегия, которая принесла нам успех на декабрьских выборах в Пермском крае (здесь СПС набрал 16% голосов избирателей, выйдя на второе место после "Единой России". - Прим. авт). Пермский опыт доказал главное: правая идеология может быть понятной и востребованной не только среди предпринимателей и интеллигенции. Вместе с тем, мы понимаем, что просто "скопировать" пермскую кампанию для победы недостаточно. Во главе угла будут поставлены насущные нужды избирателей. Однозначно могу сказать одно - генеральной тематической линии из центра не будет, конкретные темы будем выбирать сами", - заявил лидер "правых". В качестве главного врага своей партии Морозов обозначил "социалистическую по сути" бюрократию, сосредоточившую в своих руках управление капиталистической страной.
С Николаем Морозовым во многом согласен и председатель регионального отделения партии "Яблоко" Владимир НИКИФОРОВ, считающий главным врагом демократических сил низкую явку на выборах. "Чем ниже явка избирателей, тем больше голосов собирает "Единая Россия". К сожалению, избиратели пока не поняли, что если не ходить на выборы, то решения за них будет принимать кто-то другой, и не всегда в их интересах", - посетовал г-н Никифоров. Лидер "Яблока" подтвердил, что партия будет участвовать в выборах любого уровня, в том числе и городских. Социальной опорой своей партии главный "яблочник" края считает интеллигенцию и мелких предпринимателей. Касаясь темы объединения правых сил, Владимир Никифоров с сожалением констатировал, что время для объединения уже упущено: контролируемая "Единой Россией" Государственная дума фактически похоронила надежды "правых", приняв поправку к избирательному законодательству, которая запрещает представителям одной партии выдвигаться по списку другой даже на местных выборах.
"Свобода и Народовластие", по словам ее лидера Виктора ЧЕРЕПКОВА, пойдет на федеральные выборы, но не самостоятельно, а в составе новой партии, которая создается на базе "Патриотов России" Геннадия СЕМИГИНА. Кроме того, "по традиции" кандидаты от "партии Черепкова" будут участвовать и в борьбе за места в новой думе Владивостока. "Разумеется, мы будем участвовать в этих выборах, иначе нас не поняли бы избиратели. Однако сохранить нынешние позиции в гордуме нам будет трудно", - стал более скромен Виктор Иванович в оценке шансов своей партии в родном городе, намекая на то, что выборы сегодня стали очень затратным делом, особенно для партий, не обладающих административным ресурсом.
Грустная политическая сказка
Главный объект критики многих партий, "Единая Россия", судя по заявлениям ее лидеров, по привычке нацелилась на получение большинства в парламентах всех уровней. Но абсолютного ли?
Теперь "единороссам" для сохранения нынешнего статус-кво в Госдуме необходимо сильно постараться. Выборы в ГД пятого созыва пройдут исключительно по партийным спискам, и для обеспечения конституционного большинства "партии власти" нужно набрать порядка 60% голосов, а не 36%, как на выборах 2003 г. Впрочем, как показала прошлогодняя практика, задача по "конвертации" 15%-го рейтинга в 48%-ный результат на выборах всего за полгода приморским "медведям" вполне по силам, тем более что конкуренты любят заниматься выяснением отношений между собой, а не с ними.
Поневоле напрашивается аналогия с известной историей про Гулливера и лилипутов, только вот применительно к российской политической жизни сказка получается совсем грустная. Есть у нас одна "партия-Гулливер", и множество лилипутов, желающих "обуздать" гиганта. Но обуздать никак не получается и лилипуты начинают использовать Гулливера для выяснения отношений между собой, а в выигрыше оказывается великан. Без сомнения, парламентские и внепарламентские конкуренты правящей партии полны решимости потеснить "ЕР" на политическом поле. Для кого-то это последний шанс остаться в политике, кому-то важно приблизиться к главному "телу" страны - президенту.
Однако все без исключения оппозиционные силы, похоже, еще не осознают, что, пойдя по пути электоральных разборок друг с другом, они тем самым подыгрывают "единороссам". А поскольку сама "ЕР" сдавать свои позиции явно не намерена, выборы рискуют превратиться в борьбу за титул "Партия №2", эдакой системной оппозиции "медведям". Только вот выбор партийных "продуктов" от выборов к выборам становится все более узким, а партии, именующие себя оппозицией, все чаще на поверку оказываются проектами Кремля.
Впрочем, общество отвечает на это адекватно - снижающейся явкой на выборы, и становится все более безразличным и к тому, какая партия стоит у власти, и к самому государству.
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