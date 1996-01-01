Стратегический план развития Хабаровска уже работает

В ближайшие два года будет проведен мониторинг, организованы инвентаризация действующих и разработка новых комплексных целевых программ и инвестиционных проектов.

В перечне целевых программ, требующих детальной проработки, определены приоритетные направления - обеспечение условий для комфортного и безопасного проживания хабаровчан, создание привлекательной инвестиционной среды, формирование регионального научно-технического потенциала, а также торгово-транспортного логистического центра.