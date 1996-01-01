Благоприятный прогноз Хабаровского края

Уточнены отчет и оценка итогов развития края за последние два года, доработан перечень основных проектов по модернизации и реконструкции действующих производств, по вводу новых мощностей и производственных объектов края на ближайшие 3 года.

Как сообщил пресс-центр правительства края, при разработке прогноза учитывались основные положения предположительного социально-экономического положения Российской Федерации. Экономисты подсчитали, что краевому правительству совместно с хозяйствующими субъектами удалось обеспечить положительную динамику основных экономических показателей.

Итоговые цифры в экономике края по ряду основных показателей несколько превысили как среднероссийские, так и по Дальневосточному региону.

Например, индекс промышленного производства в Хабаровском крае увеличился на 38,5%, в то время как по Российской Федерации этот показатель составляет 30,1%, по Дальнему Востоку - 11,5%. Почти вдвое возросли инвестиции в основной капитал. Устойчивое развитие экономики края обеспечило рост реальных доходов населения края.

В прогнозе отмечается, что стратегической целью социально-экономической политики правительства края по-прежнему остается дальнейшее повышение доходов жителей края, обеспечение государственных гарантий, улучшение качества услуг в сфере медицинского обслуживания, образования, жилищно-коммунального хозяйства и другие.