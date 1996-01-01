Мы хотим сами зарабатывать и тратить

Только что завершившийся год не был рядовым для Дальнего Востока. И хоть экономические итоги никакого прорыва не демонстрируют, а скорее свидетельствуют о том, что ДВФО по темпам роста все сильнее отстает от других территорий России, есть обнадеживающие факторы. Например, то, что Президент России начал год с посещения Якутии, а закончил громкими заявлениями на Совете безопасности, посвященном нашему региону. Что обнадеживает и тревожит губернатора "золотой" Колымы? Какими событиями был наполнен год для Магаданской области? Об этом рассказывает гость "ДК" Николай ДУДОВ.

- Николай Николаевич, что, на ваш взгляд, было наиболее значимым в жизни Магаданской области в 2006 году?

- Самое для меня главное - в области сохраняется тенденция экономической и социальной стабильности, хотя времена мы переживаем не самые простые. Как и прогнозировалось, идет значительный спад добычи золота, а это наш основной экономический ресурс. Проблема коснулась не только нас, Россия стремительными темпами выбирает ранее разведанные запасы полезных ископаемых, ресурсная база многие годы практически не пополнялась. Так вот, на этом фоне радует то, что федеральный центр стабильно увеличивает финансирование геологоразведки. В нашей области такая динамика: в 2004 г. на эти цели было направлено 161,8 млн руб., в 2005 г. - 296, 5 млн руб., в 2006 - 480 млн руб. федеральных денег. С учетом средств самих предприятий общая сумма, направленная на геологоразведку в 2006 году, составила более 2 млрд руб. Это уже прорыв, это позволяет нам активно готовить базу, чтобы начиная с 2007-го и далее существенно наращивать объемы золотодобычи.

Еще один пример: в 2006 году федеральный бюджет впервые выделил нам 10 млн рублей, в этом году получим около 20 млн руб. на разведку россыпных месторождений. Это очень важно, поскольку добыча россыпного золота - по большому счету социальный проект. Она дает возможность зарабатывать себе на хлеб только в Магаданской области порядка 10 тысячам человек. Нам очень важно сохранить в области россыпную добычу на уровне 10-12 тонн в год хотя бы до 2012 года, когда начнут давать отдачу крупные рудные месторождения и объемы добычи возрастут в несколько раз. Тогда ситуация поменяется коренным образом.

Спад добычи золота, конечно, отрицательно скажется на макроэкономических показателях области, но тем не менее мы смогли значительно нарастить свой консолидированный бюджет - он приблизился к 10 млрд руб. При этом собственные доходы бюджета выросли и составляют 52%, в 2005 г. они не превышали 48%. Это позволило нам увеличить финансирование социальной сферы: здравоохранения, образования ит.д.

Мы значительно продвинулись в строительстве жилья - объем ввода в разы больше, чем в 2005 г. Конечно, наши объемы не сравнить с другими регионами ДВФО, но ведь многие годы в области жилье практически не строилось. Сегодня мы это делаем в рамках и национального проекта, и собственной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Подписали соглашение с федеральным агентством по строительству и ЖКХ. Мы освоили новые технологии монолитного каркасного и деревянного домостроения по канадской технологии. Это наш инвестиционный проект, средства на реализацию которого выделялись из внебюджетного фонда Особой экономической зоны (ОЭС).

В области введены в строй дом для ветеранов Колымы, физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным травяным покрытием, заканчиваем строительство крытой хоккейной коробки, ледового дворца. В рамках программы реконструкции ЖКХ построили котельные в поселках Семчан, Дебин, Омсукчан. Основным источником финансирования этих объектов стали средства ОЭЗ.

- Каковы перспективы ОЭЗ? Ее дальнейшая судьба - один из наиболее острых вопросов прошлого года.

- Зону никто не закрывал, по закону ее режим прописан до 2014 г. Другое дело, есть различные аспекты действия режима. Сегодня предприятия-участники ОЭЗ имеют налоговые преференции в части федеральных налогов и таможенные льготы. Это в совокупности дает возможность поддерживать в области стабильную ситуацию. И значимость зоны для нас трудно переоценить.

В чем суть возникшей проблемы? Принятый в России закон "О свободных экономических зонах" предполагает создание других типов зон, чем те, что существуют у нас и в Калининградской области. Ряд положений об ОЭЗ входит в противоречие с другими законодательными актами РФ, с Налоговым кодексом, в какой-то мере с Бюджетным кодексом. В течение года мы в составе комиссии, которую возглавлял замминистра экономического развития Андрей ШАРОНОВ, работали над тем, чтобы приблизить эти законы к действующему законодательству. Пока Дума приняла решение на полгода продлить существующий режим, чтобы продолжить работу с учетом желания профильных министерств - Минэкономразвития, Минфина.

Резко прекратить действия зоны - значит получить серьезные социальные последствия. Значительно подорожают промышленные и продовольственные товары - от 30 до 40%, вырастут тарифы на ЖКХ. Это немедленно скажется на уровне жизни населения, резко возрастет уровень бедности. Затормозятся все инвестиционные программы, в которых ОЭЗ выступает соинвестором.

В новой концепции закона речь идет о распространении границ зоны на всю территорию Магаданской области. Мы предложили переходный период, чтобы можно было запустить крупные объекты золотодобычи, которые бы позволили нам уйти от тех преференций, которые сейчас существуют для участников ОЭЗ в части льгот по налогам, оставив при этом таможенные льготы.

Есть вариант Минфина, который предлагает в случае прекращения режима зоны компенсировать нам выпадающие доходы. Но я не вижу механизма распределения средств таким образом, чтобы не ухудшилась социальная ситуация. Получателем их могут стать предприятия, которые будут осуществлять инвестиционные проекты. Но как быть с основной массой людей, пользующихся товарами, которые завозятся сюда в льготном режиме? А потом - одно дело просто дать деньги в виде дотаций, другое - заработать. Мы хотим сами зарабатывать и тратить.

- Сегодня, как мне кажется, в федеральном центре начинает укрепляться мнение о том, что Дальний Восток - это особая территория. Президент говорит то, что нам хочется слышать. Это реальные дела или предвыборные декларации?

- Наиболее точный показатель внимания - объем финансирования. Так вот, серьезного улучшения здесь мы не почувствовали. Даже при том, что на программу "Дальний Восток и Забайкалье" в 2006 году было направлено денег в два раза больше - 4 млрд руб., мы получили такие копейки, которые даже сложно почувствовать. Да, рост есть - область получила из федерального бюджета не 42 млн руб., как в предыдущем году, а порядка 100 млн руб. Но в любом случае это не те средства, которые могут кардинальным образом поменять ситуацию в регионе.

Думаю, понимание этого в федеральном центре укрепляется. В конце года состоялся Совет безопасности по Дальнему Востоку. Чтобы в регионе начался рост экономики, нужно предпринимать кардинальные шаги, потребуются и соответствующие средства, и преференции - налоговые, таможенные и другие. Должна учитываться специфика каждого региона, поэтому создается специальный орган, который займется проблемами Дальнего Востока, и возглавлять его будет сам председатель правительства. Перед регионами поставлена задача - в течение двух-трех месяцев внести предложения по корректировке существующих федеральных программ. Мы вправе рассчитывать на то, что проекты, обеспеченные проектной документацией, будут финансироваться. Очевидно, что здесь каким-то "макияжем" не обойдешься - нужны серьезные вливания, в том числе и частных компаний, чтоб строить объекты, которые могут обеспечить прорыв.

- Разработан проект новой стратегии развития ДВ, в котором упор делается на точки роста - инфраструктурно-производственные зоны. Просматриваются ли такие зоны в Магаданской области?

- Для нас такой точкой роста мог бы стать перспективный проект Яно-Колымской золотоносной провинции. Он включает в себя ряд месторождений Магаданской области и Республики Саха (Якутия), общие прогнозные запасы которых оставляют порядка 5 тыс. тонн золота. Мы рассчитываем, что появятся инфраструктурные объекты, которые позволят разрабатывать эти месторождения. Эту идею мы пытаемся продвигать с президентом Якутии Вячеславом Анатольевичем ШТЫРОВЫМ. Она связана и с продолжением строительства железной дороги от Якутска до Магадана. Сейчас готовится обоснование как этого проекта, так и строительства железной дороги.

И, конечно, невозможно развиваться без надежного энергообеспечения. Поэтому объекты, которые мы еще раз озвучили при встрече с президентом, связаны с продолжением строительства Усть-Среднеканской ГЭС, началом строительства ЛЭП к Нежданинскому месторождению в Якутии, к руднику им. Матросова - это объекты, находящиеся в Яно-Колымской золоторудной провинции.

- Я, когда слышу про вашу железную дорогу, думаю: если мечтать, то ни в чем себе не отказывать...

- Нужно с оптимизмом смотреть в будущее. Целесообразность строительства железной дороги во многом связана и с разработкой магаданского шельфа. Мы уже не первый год ждем, когда будет объявлен конкурс на разведку месторождений углеводородов по проектам Магадан-1, -2 и -3. Документы давно подготовлены. Если помните, министр Минприроды Юрий ТРУТНЕВ говорил, что тендер будет объявлен через три месяца после принятия нового закона "О недрах". Но, по оценкам специалистов, закон в этой спорной редакции, скорее всего, приниматься не будет, а в старую редакцию будут вноситься коррективы. Поэтому есть шанс, что, может быть, уже в 2007 году такой тендер будет объявлен.

Для области это будет серьезное продвижение вперед с точки зрения диверсификации экономики, что позволит совершенно по-другому оценивать возможности нашей территории. Кстати, мы не сидим сложа руки, а занимаемся поиском нефти и газа на материковой части, надеемся, что уже в 2007 г. будет пробурена первая скважина. Связывать строительство железной дороги можно не только с добычей нефти и газа, но и с их переработкой. У нас недалеко от Магадана, к примеру, находятся крупные месторождения бурого угля. Мы активно занимаемся поиском инвестора, который мог бы организовать глубокую переработку углей, считаем, что развитие углехимии вполне перспективное направление для нашей отдаленной территории.

- Сегодня популярна тема частно-государственного партнерства. К Магаданской области был и будет интерес крупных российских и иностранных компаний. Как выстраиваются ваши отношения с бизнесом?

- Со своей стороны мы гарантируем партнерские отношения и всяческую поддержку, поскольку успешность работы крупных российских и иностранных компаний во многом определяет дальнейшие перспективы Колымы в целом. Они связаны с НПО "Полиметалл", которое разрабатывает Дукатское месторождение серебра и добывает более 600 тонн серебра ежегодно. Это самое крупное месторождение в России, прогнозные запасы которого позволяют еще 30-40 лет добывать такой объем металла. Другой такой компанией является ЗАО "Полюс Золото" - дочернее предприятие "Норильского никеля", которое владеет ОАО "Рудник им. Матросова" и намерено разрабатывать Наталкинское месторождение золота. Сегодня в Госкомитете по запасам уже защищено порядка 1500 т золота. Готовится проект строительства обогатительной фабрики, которая будет перерабатывать порядка 50 млн т руды и давать 50 т золота в год. Его предварительная стоимость порядка $250 млн. Это даст несколько тысяч рабочих мест, огромные налоги, которые позволят в два раза увеличить валовой региональный продукт.

На территорию пришел новый крупный инвестор - предприятия группы ЛЕВАЕВА. Они выиграли конкурс на разработку рудника "Сопка Кварцевая", ведут геологоразведку на месторождениях в Хасынском районе. Пришел к нам и иностранный, китайский, инвестор. Китайская компания разрабатывает Игуменское рудное и два месторождения россыпного золота. Есть еще ряд крупных стабильных предприятий, которые выплачивают высокую заработную плату, решают социальные вопросы, являются исправными налогоплательщиками.

И именно с учетом их интересов выстраивается инвестиционная программа Магаданской области. То же строительство ЛЭП от Усть-Среднеканской ГЭС до рудника им. Матросова пойдет с участием государственного и частного капитала, на Нежданинское месторождение ЛЭП будет вестись совместно с государством. То же самое можно сказать и о "Полиметалле", который нуждается в надежном энергоснабжении.

Вообще же общий объем финансирования нашей инвестиционной программы составляет порядка 337,5 млрд рублей. Она включает в себя 101 объект, который связан с разработкой шельфа, развитием энергетики и золотодобывающей отрасли, строительством железной дороги, глубокой переработкой бурых углей и т.д. Это огромная сумма, которую можно потянуть только совместно: государство и частный бизнес. И, слава богу, что пришло, наконец, время, когда мы на уровне государства можем выстраивать долгосрочные перспективы.