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"Дайте Копылову возможность оправдаться..."
- В октябре прошлого года в СМИ появилось сенсационное сообщение о возбуждении уголовного дела против экс-главы Владивостока Юрия КОПЫЛОВА. Бывшего мэра вызывали в суд, после чего он оказался в больнице. С тех пор о деле Копылова ничего не слышно. Чем закончилась эта история? Виноват бывший мэр или нет?
На вопрос отвечает Арон СТОНИК, журналист, ветеран войны и труда, Почетный гражданин Владивостока.
- Я знаком с этим человеком много лет, не раз приходилось освещать его деятельность, особенно на посту мэра Владивостока. К тому же, неплохо зная проблемы похоронного обслуживания, я решил провести собственное журналистское расследование. У меня на руках оказались два документа: обвинительное заключение против Юрия Копылова и его весьма обстоятельное постановление "О специализированных предприятиях по вопросам похоронного дела", сыгравшее существенную роль в борьбе с поборами в области похоронного дела.
В первом из них подчеркивается, что бывший глава города совершил умышленное, явно превышающее служебные полномочия преступление с корыстной целью. При этом не приводится ни одного случая присвоения им государственных средств. Более того, один из пострадавших по данному делу Е.В. КОЗИН - представитель ООО "Сирояма", построившей первую очередь колумбария, заявил: "Наша компания не имеет претензий к экс-мэру Владивостока Юрию Копылову".
Второй пострадавший - нынешний зам. главы Владивостокской администрации К.А. СТОЦЕНКО, который тогда работал в аппарате краевой администрации, поддерживает обвинение против Копылова, но никак не может доказать, что делал он это с корыстной целью, так как не доказано, что экс-мэр присвоил хоть копейку.
В ходе расследования я тщательно изучил и постановление Юрия Копылова, в котором содержится "Положение об организации похоронного обслуживания во Владивостоке". Этот документ, безусловно, помог владивостокцам избавиться от всевозможных поборов в скорбные минуты. Знаю это не понаслышке. В 2003 г., когда пришлось хоронить родственницу, агент похоронной фирмы сказал, что его фирма "готова принять на себя все работы но погребению покойницы. Просим только никому не доплачивать ни одной копейки, кроме предусмотренных в предлагаемом договоре. Всякие дополнительные поборы у нас категорически запрещены".
Это были не пустые слова. Мы действительно не потратили ни копейки больше, кроме суммы, указанной в договоре. Сказанное подтверждает, что Копылов навел элементарный порядок в организации похоронного обслуживания во Владивостоке
Что касается строительства колумбария, то в процессе моего расследования выяснилось, что и ветеранская организация, и духовенство считали нужным увековечить память героев войны и непременно возвести для этого "стену скорби". Это предусматривалось и в программе подготовки к 60-летию Победы в ВОВ, подписанной губернатором края.
К тому времени во Владивостоке было создано мемориальное кладбище для захоронений участников войны, под которое удалось выделить лишь незначительный участок земли. В городе уже существовал крематорий. Это тоже учитывалось при решении вопроса о строительстве колумбария. Ничем нельзя оправдать, что его строительство заморозили. В процессе расследования я многим задавал вопрос, а нужен ли нашему городу колумбарий? Стоило ли тратить на его сооружение большие деньги? Почти все соглашались, что такая стена скорби необходима. Эта необходимость диктуется и тем, что мемориальный участок земли для захоронения участников войны исчерпан, и хоронить ветеранов негде.
Что же касается возбуждения уголовного дела против Ю. Копылова и попытки посадить его в тюрьму, то, по моему убеждению, прокуратура допустила ошибку, которую сама и должна исправить, отозвав дело из суда для дополнительного расследования. Трагедия состоит в том, что вот уже более трех месяцев суд не может принять решение из-за неявки пострадавших. Человеку предъявили обвинение, взяли с него расписку о невыезде и не дают ему возможности оправдаться.
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