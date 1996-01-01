www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Кто в Находке идет в депутаты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Сколько человек претендует на мандат в городскую думу Находки?

- Как нам сообщили в муниципальной избирательной комиссии Находки, прием документов от претендентов на депутатский мандат прекращен. В общей сложности о своем выдвижении избирком уведомили 169 человек.

По информации муниципальной избирательной комиссии, в среднем на каждый из 26 муниципальных округов претендует 6,5 человек. Однако действительное распределение кандидатов по округам Находкинского городского округа, как и прогнозировалось, крайне неравномерно. В округе №4, куда входит территория поселка Врангель, выдвинулось всего двое претендентов. Самым востребованным оказался 7-й округ района, состоящий из частного сектора Пади Ободной. Здесь одно место в думу оспаривают сразу десять человек. Кроме того, девять кандидатов заявили о своем выдвижении в трех округах, в таком же количестве округов - восемь выдвиженцев, по семь человек являются кандидатами в городскую думу в девяти избирательных округах Находки. На момент окончания приема заявлений избирком официально зарегистрировал 67 кандидатов в депутаты представительного органа власти. Регистрация оставшихся пройдет в ближайшие дни. По каждому зарегистрированному кандидату предварительно проводится проверка на соответствие представленных сведений.

Как известно, нынешняя избирательная кампания отличается тем, что кандидатам не требуется предоставлять сведения о своих имуществе и доходах. А также допускается не собирать подписи и вносить избирательный залог, открывать избирательный счет, если кандидат не планирует никаких связанных с выборами расходов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru