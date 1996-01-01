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Кто в Находке идет в депутаты
- Сколько человек претендует на мандат в городскую думу Находки?
- Как нам сообщили в муниципальной избирательной комиссии Находки, прием документов от претендентов на депутатский мандат прекращен. В общей сложности о своем выдвижении избирком уведомили 169 человек.
По информации муниципальной избирательной комиссии, в среднем на каждый из 26 муниципальных округов претендует 6,5 человек. Однако действительное распределение кандидатов по округам Находкинского городского округа, как и прогнозировалось, крайне неравномерно. В округе №4, куда входит территория поселка Врангель, выдвинулось всего двое претендентов. Самым востребованным оказался 7-й округ района, состоящий из частного сектора Пади Ободной. Здесь одно место в думу оспаривают сразу десять человек. Кроме того, девять кандидатов заявили о своем выдвижении в трех округах, в таком же количестве округов - восемь выдвиженцев, по семь человек являются кандидатами в городскую думу в девяти избирательных округах Находки. На момент окончания приема заявлений избирком официально зарегистрировал 67 кандидатов в депутаты представительного органа власти. Регистрация оставшихся пройдет в ближайшие дни. По каждому зарегистрированному кандидату предварительно проводится проверка на соответствие представленных сведений.
Как известно, нынешняя избирательная кампания отличается тем, что кандидатам не требуется предоставлять сведения о своих имуществе и доходах. А также допускается не собирать подписи и вносить избирательный залог, открывать избирательный счет, если кандидат не планирует никаких связанных с выборами расходов.
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