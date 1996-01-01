Рейтинг бедных и нищих

Министерство регионального развития России представило рейтинг регионов по степени дотационности их бюджетов. Данные проанализированы в преддверии обсуждения проводимой в настоящее время политики межбюджетных отношений в рамках Всероссийской конференции "Стратегия регионального развития России", которая состоится 2 февраля. Данные предоставлены ДДГ "ЗР" информагентством "ФК-Новости".

По данным Минрегионразвития РФ, объем финансовой помощи субъектам Российской Федерации из федерального бюджета в январе-октябре 2006 года достиг почти 440 млрд руб. Эта сумма в среднем по стране составляет 14,61% в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

"Тем не менее анализ социально-экономических показателей в текущем году показывает, что неравномерность в развитии субъектов Российской Федерации продолжает сохраняться, а проводимая политика межбюджетных отношений не обеспечивает в должной степени снижения дифференциации в социально-экономическом развитии регионов", - отмечается в сообщении министерства.

Досье Только 16 субъектов Российской Федерации из 87 могут в ближайшее время уйти от дотационности. Это Москва и Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Агинский Бурятский, Ханты-Мансийский автономные округа, Пермский край, Республика Коми, Тюменская, Самарская, Липецкая, Вологодская, Свердловская, Ленинградская, Ярославская, Челябинская, Оренбургская области. В 2006 году они имели в консолидированных доходах своих бюджетов менее 10% федеральных средств. Еще 37 субъектов получили финансовую помощь в виде дотаций из федерального бюджета, которые составляли от 10% до 30%.

Так, более 30% составили средства федерального бюджета в консолидированных бюджетах Приморского и Ставропольского краев, Чувашской Республики и Республики Саха (Якутия), Псковской, Ульяновской, Амурской, Ивановской, Брянской, Тамбовской областей.

В Алтайском крае, Республиках Марий Эл и Бурятия, Чукотском АО, Пензенской, Курганской, Магаданской, Читинской областях и Республике Калмыкия, Камчатской области, Еврейской АО финансовая помощь из федерального бюджета составила от 40% до 60%.

В Республиках Северная Осетия-Алания, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Корякском АО - более 60%.

Более 70% - в Республике Тыва, Республике Дагестан, Республике Алтай, Усть-Ордынском Бурятском АО.

В Чеченской Республике и Республике Ингушетия объем дотаций составил более 80%.

За 10 месяцев 2006 года межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставлялись как в виде дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов России, так и в виде дотаций бюджетам субъектов РФ на обеспечение сбалансированности бюджетов и др.

Досье Основной формой предоставления финансовой помощи по-прежнему остаются дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. Это самый крупный фонд; согласно федеральному бюджету на 2006 год фонд был утвержден в размере 228,2 млрд рублей. За период январь-октябрь 2006 года из этого Фонда субъектам перечислено дотаций в объеме 201,7 млрд рублей (88,4%).

При этом самые большие дотации (более 80% от общей суммы перечисленной Фондом финансовой поддержки) поступают в бюджеты Республик Саха (Якутия) и Тыва, Камчатской области, Чукотского автономного округа.

Значительный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности также присутствует в консолидированных доходах бюджетов Пермского края (50,8%), Чеченской Республики (54,15%), Республики Алтай (54,74%), Республики Дагестан (59,41%), Республики Тыва (64,73%), Республики Ингушетия (65,81%). Регионы-доноры помощи из этого фонда не получают.

Как отмечают в Министерстве регионального развития РФ, высокая доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в консолидированном бюджете свидетельствует о низком налоговом потенциале и высоком удельном весе бюджетных расходов в субъекте.

Между тем объем межбюджетных трансфертов на 2007 год увеличивается по сравнению с 2006 годом на 187,4 млрд руб. (на 31,4%). Впервые из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ выделяется 9 млрд руб. на стимулирование регионов, развивающих собственную доходную базу. Идея такого поощрения содержится в Бюджетном послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 30 мая 2006 года "О бюджетной политике в 2007 году".

Вопрос о межбюджетных отношениях - один из самых острых на сегодняшний день. Его невозможно решить, не учитывая и не согласовывая с собственно регионами, ведущими экспертами, бизнесом, вовлеченными в этот процесс, всеми заинтересованными группами общественности.