Путин назвал "параметры" своего преемника

"Судя по опросам общественного мнения, этого хочет и подавляющее большинство граждан России", - сказал Президент РФ в интервью индийскому телеканалу "Дурдаршан" и информагентству "Пи-Ти-Ай".

"Некоторые параметры человека, который будет следующим президентом, можно назвать уже сейчас. В соответствии с Конституцией это будет гражданин России, проживающий на территории страны постоянно не менее десяти лет и не моложе 35 лет", - сказал президент. По его мнению, главной задачей будущего главы государства и всей системы власти в России будет обеспечение поступательного роста доходов населения, уровня и качества жизни граждан России. "Уверен, что наши граждане смогут отличить порядочного и дееспособного человека от болтунов, краснобаев и бездельников. И так же как в любой демократической стране, окончательный выбор - за гражданами России", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что граждане России выступят за внесение поправки в Конституцию страны, Путин отметил: "При всем уважении к индийским журналистам, этот вопрос нам нужно будет обсуждать с гражданами России".