Поселения ответят за все

С 2007 г. городским и сельским поселениям переданы все полномочия по управлению территориями, кроме здравоохранения и образования. Вместо прежних 19 полномочий у них теперь 31.

Но им переданы также и средства на их выполнение: отныне у поселений свои бюджеты. Хватает ли им собственных кадровых и финансовых возможностей, что делать с экономически отсталыми образованиями - этим поделилась с ДДГ "ЗР" глава Кавалеровского городского поселения Приморского края Марина КУЗЬМИНА.

- Да, в этом году поселениям переданы все полномочия по управлению территориями, но частично эти полномочия по соглашению с райадминистрацией переданы ей. Чтобы все их исполнять, нужны кадры. А у нас штат не увеличен - как было 6 человек, так и осталось. Нет финансиста, экономиста. В райадминистрации же существуют целые отделы для реализации ряда полномочий - ЖКХ, экономики и планирования, архитектуры, финансовое управление. Поселения занимаются всеми вопросами жизнеобеспечения территорий - мы отвечаем за тепловодоснабжение, ЖКХ, благоустройство, культуру. Самостоятельны поселения пока лишь в ограниченной мере. На деле они по-прежнему нуждаются в "плече" со стороны райадминистрации.

- Интересно, в прошлом году у поселений не было своего бюджета в отличие от года наступившего. А где вы деньги брали?

- В прошлом году мы работали по смете расходов. Финансирование шло из двух источников: поступали краевые субвенции и средства из районного бюджета.

- Кто формировал бюджет поселений на этот год?

- По краевому закону на 2007 г. бюджет Кавалеровского городского поселения, как и других поселений, также формировала райадминистрация. Но мы давали свои заявки, считали свою расходную часть. Бюджет нашего поселения-2007 значительно больше прошлогоднего уровня, но у нас в этом году и полномочий больше.

- У поселений два источника формирования бюджета: собственные доходы и поддержка из краевого фонда финансовой поддержки. И лишь трем "голодающим" сельским поселениям - Высокогорскому, Зеркальненскому и Устиновскому - помощь будет оказана также из районного фонда финансовой поддержки. А зачем такие поселения, которые не могут сами зарабатывать, не лучше ли их объединить с экономически более сильными соседями?

- У нас в районе два городских поселения, которые находятся в лучшем положении сравнительно с другими, - Кавалеровское и Горнореченское. В других - скажем, в Высокогорске - с развалом рудника работать негде. В свое время там провели референдум: жители сами решили объявить поселок городским поселением. Хотя их убеждали, что выгоднее сделать его сельским поселением и объединить с другими селами. А теперь на 300 жителей там своя администрация, муниципальный комитет... Насколько мне известно, у главы района Андрея КАЗДОРФА есть идея вообще сделать вместо муниципального Кавалеровского района, раздробленного на ряд городских и сельских поселений, единый городской округ, как это сделали в Дальнегорске. На мой взгляд, сделать это будет непросто.

- Каковы ваши приоритеты в наступившем году?

- Приоритеты те же, что и в прошлом году: благоустройство, строительство и ремонт дорог, уличное освещение, своевременный вывоз мусора... В этом году нам переданы полномочия по содержанию учреждений культуры. Продолжим высаживать деревья... Скоро будет налажен контейнерный вывоз мусора из пос. Кавалерово: мусор не будет развеиваться ветром по всему поселку, ведь многие жители до сих пор выносят его в неурочное время, не к приходу мусоровоза, а тогда, когда им удобно, и вываливают прямо на землю.