Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Поселения ответят за все
С 2007 г. городским и сельским поселениям переданы все полномочия по управлению территориями, кроме здравоохранения и образования. Вместо прежних 19 полномочий у них теперь 31.
Но им переданы также и средства на их выполнение: отныне у поселений свои бюджеты. Хватает ли им собственных кадровых и финансовых возможностей, что делать с экономически отсталыми образованиями - этим поделилась с ДДГ "ЗР" глава Кавалеровского городского поселения Приморского края Марина КУЗЬМИНА.
- Да, в этом году поселениям переданы все полномочия по управлению территориями, но частично эти полномочия по соглашению с райадминистрацией переданы ей. Чтобы все их исполнять, нужны кадры. А у нас штат не увеличен - как было 6 человек, так и осталось. Нет финансиста, экономиста. В райадминистрации же существуют целые отделы для реализации ряда полномочий - ЖКХ, экономики и планирования, архитектуры, финансовое управление. Поселения занимаются всеми вопросами жизнеобеспечения территорий - мы отвечаем за тепловодоснабжение, ЖКХ, благоустройство, культуру. Самостоятельны поселения пока лишь в ограниченной мере. На деле они по-прежнему нуждаются в "плече" со стороны райадминистрации.
- Интересно, в прошлом году у поселений не было своего бюджета в отличие от года наступившего. А где вы деньги брали?
- В прошлом году мы работали по смете расходов. Финансирование шло из двух источников: поступали краевые субвенции и средства из районного бюджета.
- Кто формировал бюджет поселений на этот год?
- По краевому закону на 2007 г. бюджет Кавалеровского городского поселения, как и других поселений, также формировала райадминистрация. Но мы давали свои заявки, считали свою расходную часть. Бюджет нашего поселения-2007 значительно больше прошлогоднего уровня, но у нас в этом году и полномочий больше.
- У поселений два источника формирования бюджета: собственные доходы и поддержка из краевого фонда финансовой поддержки. И лишь трем "голодающим" сельским поселениям - Высокогорскому, Зеркальненскому и Устиновскому - помощь будет оказана также из районного фонда финансовой поддержки. А зачем такие поселения, которые не могут сами зарабатывать, не лучше ли их объединить с экономически более сильными соседями?
- У нас в районе два городских поселения, которые находятся в лучшем положении сравнительно с другими, - Кавалеровское и Горнореченское. В других - скажем, в Высокогорске - с развалом рудника работать негде. В свое время там провели референдум: жители сами решили объявить поселок городским поселением. Хотя их убеждали, что выгоднее сделать его сельским поселением и объединить с другими селами. А теперь на 300 жителей там своя администрация, муниципальный комитет... Насколько мне известно, у главы района Андрея КАЗДОРФА есть идея вообще сделать вместо муниципального Кавалеровского района, раздробленного на ряд городских и сельских поселений, единый городской округ, как это сделали в Дальнегорске. На мой взгляд, сделать это будет непросто.
- Каковы ваши приоритеты в наступившем году?
- Приоритеты те же, что и в прошлом году: благоустройство, строительство и ремонт дорог, уличное освещение, своевременный вывоз мусора... В этом году нам переданы полномочия по содержанию учреждений культуры. Продолжим высаживать деревья... Скоро будет налажен контейнерный вывоз мусора из пос. Кавалерово: мусор не будет развеиваться ветром по всему поселку, ведь многие жители до сих пор выносят его в неурочное время, не к приходу мусоровоза, а тогда, когда им удобно, и вываливают прямо на землю.
Новости тематики
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
Новости раздела
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение