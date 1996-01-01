Концептуальный визит

В 6.00 утра 27 января, возвращаясь из Индии, Президент России завернул во Владивосток. Приземлившись на военном аэродроме в пос. Кневичи, уже через час он начал совещание в Доме переговоров.

Мы ждали от него ответа на вопрос: "Будет ли во Владивостоке форум АТЭС?". А когда он улетал через 10 часов, знали, что получили в ответ даже больше: в ходе своего блиц-визита во Владивосток Владимир ПУТИН фактически дал старт новой Перестройке.

На сей раз "перестройка" затронет только один регион, да и тезисы нынешний глава государства сформулировал совсем иные, нежели Михаил ГОРБАЧЕВ 20 лет назад. Теперь вместо "ускорения-гласности-перестройки" приморцам предложили современную формулу: "инвестиции-конкурентоспособность-ресурсы". На рабочем совещании с представителями министерств, дальневосточного полпредства и администрации края президент обозначил в качестве главной цели "социально-экономический подъем" и пообещал создать постоянно действующую структуру федерального правительства, сферой ответственности которой будет исключительно Дальний Восток.

Согласно уже подписанному указу, специальную госкомиссию возглавит сам премьер. По мнению Путина, это позволит лучше контролировать, как и на что пойдут федеральные 100 млрд руб. (под АТЭС). "Решений по Дальнему Востоку в последние годы принималось немало, однако я не удовлетворен эффективностью их реализации", - словно предваряя вопросы местных журналистов, с неудовольствием признал глава государства. Наиболее важными для региона сферами экономики он назвал энергетику, обрабатывающую и добывающую промышленность, биоресурсы, подчеркнув, однако, что их развитие требует больших инвестиций.

От стратегии развития дальневосточных территорий Владимир Владимирович плавно перешел к "презентации" планов проведения встречи глав государств АТЭС во Владивостоке. "Зарубежные коллеги одобрили кандидатуру Владивостока в качестве места для проведения саммита глав государств АТЭС 2012 г. Формально этот вопрос будет решен в течение этого года", - проинформировал участников заседания глава МИД России Сергей ЛАВРОВ. "Мы можем и должны провести саммит АТЭС на достойном уровне", - сформулировал задачу для своих подчиненных президент, добавив, что "опыт подобного рода у России уже есть - это прошлогодняя встреча лидеров "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге. Однако предстоящая работа, без сомнения, потребует серьезных организационных и финансовых усилий", - настраивал президент краевых и федеральных чиновников на рабочий лад.

Конкретные точки "приложения усилий" обозначил замминистра экономического развития и торговли Виктор САВЕЛЬЕВ. По его словам, наиболее проблемными объектами Владивостока эксперты из ведомства Германа ГРЕФА считают аэропорт, транспортные артерии, места проведения мероприятий, гостиницы. Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН признал, что по аэропорту предстоит "очень серьезный" объем работ. Кроме того, к модернизированному терминалу из Владивостока нужно построить новую автомагистраль и реконструировать старую. Большие сложности он видит в развитии инфраструктуры города, так как часть владивостокской земли находится в ведении министерства обороны.

"Армейский" блок в составе министра Сергея ИВАНОВА и начальника Генштаба Юрия БАЛУЕВСКОГО (последний, кстати, подготовил к заседанию несколько крупномасштабных карт Владивостока и его окрестностей, дабы разговоры о земле не были абстрактными. - Прим. автора) в обиду себя не дал. Вице-премьер Иванов напомнил, что во Владивостоке расположен штаб и крупные силы Тихоокеанского флота, а также ряд частей Дальневосточного военного округа. "Если встанет вопрос о передислокации отдельных воинских частей, мы бы просили учитывать это в бюджете, чтобы Министерство обороны не несло дополнительной нагрузки", - резюмировал глава оборонного ведомства.

Собственно, на этом открытая для журналистов часть заседания и закончилась бы, однако Владимир Путин предложил приморскому губернатору Сергею ДАРЬКИНУ изложить свое видение перспектив развития края. Нарисованная губернатором картина "Приморье-2020" многим показалось совершенно фантастической. По замыслу Сергея Дарькина, к этому сроку Приморье должно стать новым промышленно-экономическим центром страны, а валовый региональный продукт вырасти почти в 7 раз. Да и представить себе Приморский край с населением в 3,5 млн чел., атомной электростанцией, крупным алюминиевым комбинатом, нефте- и газоперерабатывающими мощностями пока сложно. Роль "кузницы кадров" для будущих производств отводится объединенному Тихоокеанскому федеральному университету, рассчитанному на 100 тыс. студентов, и т. д.

Тут же подспудно возник вопрос, не означают ли столь амбициозные планы, что Сергей Михайлович намерен "досидеть" в губернаторском кресле до 2020 г. или вернуться в главное кресло края через срок? Не давал покоя журналистам и другой вопрос: почему в совещании не участвовал хозяин города и мэр будущей столицы саммита АТЭС Владимир НИКОЛАЕВ? Может быть, объяснение крылось за закрытыми дверями, когда государственные мужи продолжили совещание без "летописцев для истории".

Однако общий итог блиц-крига Владимира Путина понятен: Приморье и Владивосток ждут большие перемены, и не только в экономике.