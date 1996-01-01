Курс на Корею

Налаживание партнерских экономических отношений между Россией и Республикой Корея позволит экономике Дальнего Востока совершить инвестиционный прорыв.

23 января в Государственной думе РФ состоялась встреча между председателем Госдумы Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и председателем Национального собрания Республики Корея господином Лим Чхе ДЖОН.

"Основная цель встречи - выработка концепции торгово-экономических отношений между нашими странами, - рассказал присутствующий на встрече депутат Госдумы от Приморского края Виктор КЛЮС. - В последние два года наблюдается активизация торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот в 2005 г. достиг $7,8 млрд., а за 11 месяцев 2006 г. объем торговых операций уже оценивается в $8,8 млрд. При этом российский экспорт в Корею составил почти половину от этой суммы. Чтобы экономика Дальнего Востока была ориентирована не только на импорт сырьевых ресурсов в эту страну, необходимо привлекать корейские инвестиции в Россию. Это может быть создание в ДВФО совместных предприятий, выпускающих товары народного потребления. Также наш регион интересен инвесторам в строительном, туристическом и гостиничном бизнесе".