Чиновникам рекомендовали профсоюз

ДДГ "ЗР" попыталась узнать в соответствующих учреждениях о предполагаемом создании профсоюзов, но ничего конкретного нам не сказали, сославшись на то, что совещание, на котором губернатор сделал это заявление, состоялось недавно, и на местах предпринять пока ничего не успели. Между тем у самих профсоюзов позиция более жесткая. "Мы ценим поддержку губернатора, - сказал председатель Федерации профсоюзов края Виктор ПИНСКИЙ. - И уверены, что к его мнению прислушаются, ведь именно профсоюзы - гарант развития социального партнерства в крае".