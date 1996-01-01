В Находке началась предвыборная агитация

Муниципальная избирательная комиссия Находки приступила к процедуре регистрации кандидатов в депутаты местной думы, выборы в которую состоятся 11 марта 2007 г.

Как сообщила пресс-служба администрации г. Находки со ссылкой на данные муниципальной избирательной комиссии, по состоянию на 24 января о своем желании побороться за один из 26 депутатских мандатов заявили 66 человек. Из этого числа 41 претендент уже официально зарегистрирован кандидатом в депутаты городской думы и получил соответствующее подтверждение в виде удостоверения.

Как сообщил председатель муниципального избиркома Юрий КАЙДАНОВИЧ, по каждому зарегистрированному кандидату комиссией предварительно проведена тщательная проверка представленных сведений, соответствие их действительности.

По словам Юрия Кайдановича, этап выдвижения кандидатов в депутаты продлится до 29 января, завершившись ровно за 40 дней до дня голосования. Регистрацию всех выдвиженцев муниципальный избирком проведет поэтапно, одновременно публикуя в местной прессе данные о зарегистрированных кандидатах для ознакомления жителей Находки.

Как ранее сообщалось, выборы депутатов думы Находкинского городского округа состоятся 11 марта 2007 г. по 26 одномандатным избирательным округам, для их проведения образовано 65 избирательных участков. До 5 февраля муниципальная избирательная комиссия продолжает сбор предложений по кандидатурам в состав участковых комиссий от политических партий, общественных объединений, а также предложений городской думы, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы.