Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Находке началась предвыборная агитация
Муниципальная избирательная комиссия Находки приступила к процедуре регистрации кандидатов в депутаты местной думы, выборы в которую состоятся 11 марта 2007 г.
Как сообщила пресс-служба администрации г. Находки со ссылкой на данные муниципальной избирательной комиссии, по состоянию на 24 января о своем желании побороться за один из 26 депутатских мандатов заявили 66 человек. Из этого числа 41 претендент уже официально зарегистрирован кандидатом в депутаты городской думы и получил соответствующее подтверждение в виде удостоверения.
Как сообщил председатель муниципального избиркома Юрий КАЙДАНОВИЧ, по каждому зарегистрированному кандидату комиссией предварительно проведена тщательная проверка представленных сведений, соответствие их действительности.
По словам Юрия Кайдановича, этап выдвижения кандидатов в депутаты продлится до 29 января, завершившись ровно за 40 дней до дня голосования. Регистрацию всех выдвиженцев муниципальный избирком проведет поэтапно, одновременно публикуя в местной прессе данные о зарегистрированных кандидатах для ознакомления жителей Находки.
Как ранее сообщалось, выборы депутатов думы Находкинского городского округа состоятся 11 марта 2007 г. по 26 одномандатным избирательным округам, для их проведения образовано 65 избирательных участков. До 5 февраля муниципальная избирательная комиссия продолжает сбор предложений по кандидатурам в состав участковых комиссий от политических партий, общественных объединений, а также предложений городской думы, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы и учебы.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"