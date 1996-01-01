Подача документов на выборы в гордуму Хабаровска уже закончилась...

Закончилась подача документов на выборы в гордуму Хабаровска 11 марта 2007 г.: из 22 человек, выдвигавшихся по трем городским округам, документы в избирком подали только 18.

Как пояснила ИА REGNUM заместитель председателя избиркома Хабаровского края Татьяна АБСАТАРОВА, "по 9-му избирательному округу (Железнодорожный район) из шести выдвигавшихся пятеро подали документы, трое уже зарегистрированы. По 21 округу (Индустриальный район) выдвигались 8 человек, подали документы пятеро, зарегистрированы пока двое. И по 24 округу (Кировский район) выдвигались и подали документы восемь человек, из них уже зарегистрированы четверо. Документы остальных претендентов мы будем рассматривать в течение 10 дней после окончания подачи документов".

Известно, что по три кандидата на выборы в гордуму выдвигали партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. От партий "Патриоты России" и "Справедливая Россия" подавали документы самовыдвиженцы. Также было несколько самовыдвиженцев, не относящих себя ни к какой из партий.

Напомним, в 2006 г. из гордумы Хабаровска выбыли трое депутатов: Юрий БЕРЕЗУЦКИЙ назначен уполномоченным по правам человека, Анвар НИЗАМУТДИНОВ ушел в Министерство соцзащиты Хабаровского края, а Владимир РУДАКОВ уехал на постоянное место жительства в Белоруссию. Выборы пройдут по округам, по которым они избирались, - 9, 21 и 24.