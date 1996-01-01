Герасим заговорил?!

Депутаты ЗС ПК большинством голосов отказались поддержать предложенную местным "белым домом" программу приватизации краевого имущества на предстоящий год.

И хотя в целом первое в этом году заседание ЗакСа прошло спокойно (не потому Ли, что кадровых вопросов в повестке дня практически не было?), интересы конфликтующих сторон зачастую были видны невооруженным глазом.

Неправильные физические действия

На сей раз споры шли главным образом вокруг денег, точнее, вокруг одного из способов их получения - приватизации государственного имущества. Краевая администрация внесла в список продаваемых в нынешнем году объектов 1 объект недвижимости, 6 пакетов акций и ГУП "Государственное агентство по продовольствию Приморского края", которое и стало камнем преткновения. Резко против приватизации приморского госпродагентства, то есть фактического его преобразования в акционерное общество, выступили депутаты Сергей СИДОРЕНКО и Александр ЕРМОЛАЕВ, ярко обрисовавшие коллегам возможные последствия реализации подобного шага. "Половина посевных площадей в крае засевается при помощи госпродагентства. Если оно будет приватизировано, посевная-2007 в Приморье будет сорвана", - отговаривали депутатов от голосования "за" Сидоренко и Ермолаев.

В дискуссию с ними вступил первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, приведя контраргумент: приватизация будет способствовать развитию конкуренции в аграрной сфере."Мы знаем, ради чего продают продагентство, и знаем, кто получит от этогоприбыль", - парировал Сергей Сидоренко, намекая на то, что "конкурировать" заинтересованные лица будут в основном за проходящие через агентство финансовые потоки.

Опасения депутатов понятны. Будучи государственным предприятием, агентство практически не испытывало проблем с получением кредитов. Акционерному обществу, даже если таковое останется краевым, будет на порядок сложнее - кредиторам нужно предъявить "хорошую" кредитную историю, в то время как долги агентства зашкаливают уже за 400 млн руб. Поэтому в случае преобразования в АО агентство вряд ли станет "либеральничать" с сельхозпроизводителями, выделяя им долгосрочные ссуды.

Представив себе перспективу голодной зимы 2008 г., парламентарии "нажали кнопки", и выяснилось, что такая версия законопроекта их не устраивает. Стоит отдать должное находчивости лояльной губернатору части ЗС ПК, которая тут же сделала "ход конем". "Председатель не совсем верно сформулировал поставленный на голосование вопрос, поэтому депутаты нажимали на кнопки без четкого осознания своей позиции, то есть попросту совершили неправильные физические действия", - прокомментировал конфуз администрации председатель регламентного комитета ЗС Виктор РЕВА. И спикеру приморского парламента Виктору ГОРЧАКОВУ пришлось несколько раз "точно формулировать вопрос", а депутатам, соответственно, делать новые "физические действия". Однако "правильных" краевая администрация от парламентариев так и не добилась -для принятия законопроекта о приватизации не хватило буквально пары голосов.

Безусловно, сыграло свою роль и отсутствие на заседании сразу 8 депутатов. Вместе с тем, отклонение программы приватизации стало, пожалуй, первым ответом "нет" по серьезному для приморской администрации вопросу. Очевидно, теперь многим "единороссам" предстоит серьезная "разъяснительная" работа внутри и без того трещащей по швам фракции "ЕР".

Владивосток - столица, но...

Под занавес заседания парламентарии поставили жирную точку в надеждах владивостокцев на столичный статус. Согласительной комиссии, созданной после того, как губернатор Сергей ДАРЬКИН отклонил принятый еще предыдущим составом ЗС закон о придании Владивостоку статуса столицы Приморского края, к Общему знаменателю с губернатором не пришла.

Ища взаимоприемлемые варианты, члены комиссии из прежних депутатов, не заметили, как подкрались очередные выборы - и в нынешнем созыве краевого парламента никого из "согласителей" уже не оказалось. Поэтому законодателям и предложили деятельность существующей де-юре комиссии прекратить. Председатель комитета по региональной политике и законности Виктор ПИНСКИЙ, прямо на заседании сменивший на этом посту Джамбулата ТЕКИЕВА, ставшего вице-спикером, пояснил, "что касается создания новой комиссии, то подобная инициатива должна быть поддержана большинством нашего комитета".

Учитывая состав комитета, куда, помимо депутатов Пинского и Текиева, входят Владимир КУРИЛОВ, Владимир МАСЛОВСКИЙ и Петр САВЧУК, очередная "битва за Владивосток", скорее всего, не станет победоносной для городской администрации. По мнению депутата ЗакСа и сестры мэра краевого центра Виктории НИКОЛАЕВОЙ, статус столицы у Владивостока рано или поздно появится, но для принятия закона, возможно, придется изменить ряд положений законопроекта - в том числе и тех, которые предусматривают дополнительное финансирование Владивостока.

Судя по всему, мэрия Владивостока уже не так настойчиво, как раньше, требует дополнительных денег в рамках осуществления столичных функций, и у "белого", и у "серого" домов пусть небольшой, но есть шанс все-таки прийти к компромиссу. Тем более деньги и так повалятся на город, но уже из федеральной казны - под АТЭС.