Семейное воспитание мэрия отметит знаком

Как сообщили в пресс-службе мэрии, почетный знак будет присуждаться полным семьям, проживающим на территории города не менее 15 лет, родившим, усыновившим, взявшим под опеку или в приемную семью пять и более детей и активно участвующим в социально-политической жизни города.