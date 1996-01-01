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Депутаты хотят снизить количество ДТП
На прошедшем вчера во Владивостоке заседании ЗС ПК депутаты обсудили во 2-м и 3-м чтениях проект закона "О Программе приватизации государственного имущества на 2007 г.", во втором чтении - законопроект "О субвенциях бюджетам муниципальных образований для снижения платежей населения за тепло- и электоэнергию".
Кроме этого, приморские законодатели заслушали информацию о ситуации с наркотиками и наркопреступностью в Приморском крае, а также отчеты и заключения контрольно-счетной палаты краевого парламента о реализации в 2006 г. краевых целевых программ "Первоочередные мероприятия по сокращению на аварийности дорогах края" на 2005-2009 гг. и "Электронное Приморье" на 2005-2010 гг.".
Депутаты обсуждали информацию о реализации в крае приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", изменения в ряд краевых законов, рассматривали в первом чтении законопроекты о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между районом и поселениями и другие вопросы.
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