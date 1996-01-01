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И вкривь, и вкось
На заседании "Меркурий-клуба", объединяющего крупных предпринимателей, политиков, представителей власти, Примаков назвал некоторые из диспропорций, особо проявившиеся в году минувшем и способные оказывать тормозящее воздействие на экономическое развитие страны и развитие общества в году нынешнем.
Это, в частности, то, что замедление темпов роста экспорта нефти и других видов сырья не компенсируется наращиванием экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости; при необходимости обеспечить высокий и устойчивый экономический рост отсутствует система долгосрочного кредитования под приемлемый процент; рост иностранных инвестиций ограничивается сырьевой областью; демографические диспропорции препятствуют полноценному развитию страны как единого экономического организма.
Кроме того, отметил Евгений Примаков, в России все еще отсутствует механизм защиты от монопольного ценообразования, страна "в разы" по сравнению с развитыми государствами отстает по эффективности использования энергии.
Страна все еще не полностью растеряла свой интеллектуальный потенциал, но его отдача крайне низка - на мировом рынке наукоемкой продукции и новейших технологий мы занимаем лишь полпроцента.
Ликвидация диспропорций, по мнению президента ТПП РФ, усложняется тем, что существуют серьезные недостатки механизма принятия решений: "Правительство заранее знает об автоматической поддержке парламентским большинством всех внесенных им в Госдуму законопроектов". В такой ситуации решения бывают половинчатыми, не до конца просчитанными.
В стране наблюдается высокая динамика потребления, но при этом сохраняется низкая конкурентоспособность продукции российской промышленности. "Такой дисбаланс стимулирует дальнейший рост импорта, который значительно превышает темпы роста отечественной промышленности, - подчеркнул Евгений Примаков. - Вклад оптовой и розничной торговли в ВПП составил в прошлом году более 35 процентов при одновременном снижении в ВВП доли промышленности". Вопрос конкурентоспособности отечественного производства стоит очень остро. Решить его можно только переводом промышленности на инновационные рельсы. И здесь без серьезного государственного вмешательства не обойтись, подчеркнул Евгений Примаков.
Очень тревожная диспропорция, по мнению президента ТПП РФ, заметна в уровне жизни общества: "увеличивается разрыв между 10 процентами населения, имеющих самые большие доходы, и 10 процентами, которые получает самые низкие доходы.
Основную выгоду от экономического роста получают именно богатые. Это - тревожная тенденция. Она далеко не способствует социальной стабильности в России".
Еще одна крупная диспропорция - это то, что при развитии федерализма у нас сохраняется, по сути, финансовая система унитарного государства. Во всех федеративных государствах мира политическая централизация сопровождается ростом экономической самостоятельности субъектов. В России же преобладающее число регионов направляет в центр большую часть собранных на месте налогов, в итоге полностью завися от трансфертов и субвенций из Москвы.
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