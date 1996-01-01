Корейцы хотят окунуть японцев в Восточное море

Официальный Сеул обратился к мировому сообществу с очередным требованием немедленно переименовать Японское море в Восточное, сообщает газета "Новые известия".

Корейские власти настаивают, что используемое сегодня название моря "морально и исторически" устарело и отражает реальности периода истории, когда в регионе "бесчинствовали японские милитаристы". Токио, правда, на уступки идти не собирается и уверен в правильности названия. Пхеньян также настаивает на немедленном переименовании моря. Стоит заметить, что Международное гидрографическое общество (МГО), в ведении которого находится проблематика обозначений различных географических названий, еще в 2002 году разрешило картографам именовать спорный участок Мирового океана так, как им захочется, либо использовать термин "Японское/Восточное море".

Мало кто знает, что до начала XX века общеупотребительным названием считалось "Корейское море", причем, если верить историкам-картографам, его активно употребляли не только европейцы и американцы, но и сами японцы. Термин "Японское море" прочно вошел в обиход мореплавателей только после того, как Страна восходящего солнца одержала победу над Россией в войне 1904-1905 годов.