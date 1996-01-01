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Сон коллективного разума

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Удивительно, но факт: главный документ Хабаровского края - бюджет на очередной финансовый год - не вызывает особого внимания ни у местной общественности, ни у прессы, ни даже у самих депутатов Законодательной думы края, принявших его под занавес года.

Все краевые парламентарии, с которыми ДДГ "ЗР" удалось побеседовать, сходятся лишь в одном - бюджет хоть и дефицитный, зато "социально ориентированный".

Досье

Доходы краевой казны в 2007 г. составят 27,73 млрд руб., расходы -30,22 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета составляет 2,49 млрд руб., или 12,12%. Примерно 28% доходов (7,63 млрд руб.) - безвозмездные поступления из федерального бюджета, остальное - собственные доходы. Основные источники доходов - налог на прибыль предприятий и доходы с физических лиц - 12,09 млрд руб. Налог на имущество даст краю 3,11 млрд руб. На трансферты в районы края запланирована почти треть расходов - 9,98 млрд руб. На социальную политику - 4,7 млрд руб. (15,6% расходов), на образование - 2,09 млрд руб., на здравоохранение и спорт - 4,6 млрд руб.

В отличие от приморцев, чей губернатор Сергей ДАРЬКИН имеет обыкновение ежегодно выступать со специальным бюджетным посланием, хабаровчане такой просветительской традиции не имеют. Но кое-что в приоритетах властей проясняет набор краевых целевых программ, количество которых увеличилось с 6 до 10. Теперь в крае целенаправленно строят по программе "Жилище", растят детей по программе "Здоровое поколение", борются с наркоманией и за безопасность дорожного движения. Кстати, как на радостях уже объявили хабаровские гаишники, на программные 350 млн руб. они в течение пяти лет примут на службу 500 человек, докупят спецоборудование и заменят устаревшие "Жигули", составляющие половину служебного автопарка, на 100 новых патрульных автомобилей марки "Форд".

Любопытно однако, что по наиболее профинансированной программе "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан на 2007 г." расходы краевого бюджета уменьшились более чем в два раза: 0,9 млрд руб. против 2,19 млрд руб. в 2006 г. А все 10 целевых программ едва ныне потянут на 1,56 млрд.

Впрочем, такой "антисоциальный" парадокс объясняется просто - практически все эти программы дублируют аналогичные федеральные целевые проекты. А для получения денег из этих московских кормушек необходимым условием является наличие и реализация в регионе собственной целевой программы. Вполне прагматичный подход. Как недавно честно призналась в одном из интервью глава думского комитета по бюджету и налогам Татьяна МОВЧАН, "Москва дает деньги на любые проекты только в том случае, если и край что-то вкладывает. Такая практика переносится и на муниципальные районы. Если, к примеру, район хочет заниматься строительством жилья, то он должен искать и собственные средства. Потом что-то добавит край, а может быть, даже и Федерация".

Еще более любопытную картину местной бюджетной практики дает перечень краевых объектов капитального строительства. К примеру, в бюджете-2006 депутаты одобрили список из 24 строек общей стоимостью 460 млн руб. По итогам 9 месяцев выяснилось, что общая сумма перечня выросла до 1,1 млрд руб. и исполнительная власть финансирует еще 17 объектов, которых не было в списке. В списке "жизненно важных и социально значимых" для края объектов появилась, к примеру, 10-миллионная "спортплощадка в Индустриальном районе Хабаровска". А за спорное здание хабаровской синагоги (которое в июне 2006 г. было почему-то включено в краевой реестр государственной собственности) краевое правительство даже рискнуло выплатить долги строителям - 60 млн руб. Хотя на здание претендовало ЗАО "Али", вложившее в строительство синагоги $1 млн.

Между тем, как полагает директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина ПОЛИЧКА, в ситуации почти "поголовного правового нигилизма чиновников" спорить о каких-то отдельных расходных статьях и цифрах нет смысла: "Я давно призываю наших чиновников: "Власть должна делать только то, что ей предписано". Ведь губернатор или мэр просто не имеют полномочий распоряжаться бюджетом. Это исключительное право коллективного разума думы. А дело прокуратуры и финансово-контрольных органов следить, чтобы исполнялись федеральные и краевые законы.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, по каждому проекту бюджета должно проводиться публичное слушание. В Хабаровском крае эту обязательную норму очень интересно реализовали: публичные слушания проводятся в форме расширенного заседания коллегии краевого минфина "с участием общественности, профсоюзных организаций края и СМИ". Я попыталась в 2005 г. попасть на эти слушания: меня отослали к замминистра, после моего возмущения пояснили, что там маленькое помещение, и все желающие разместиться не смогут".

Эксперту можно возразить только одно: публичность принятия бюджета еще не означает прозрачности его исполнения.

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