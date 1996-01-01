Новый заместитель главы Амурской области начнет с и.о.

Продекларированное губернатором Приамурья назначение его первого зама состоялось 18 января в несколько ином, чем ожидалось, порядке. Вице-мэр Благовещенска Валентина КАЛИТА с 22 января станет заместителем главы области, но пока в качестве и. о.

Ситуацию пояснил губернатор Леонид КОРОТКОВ. По его словам, Валентина Калита не успела до начала заседания 18 января пройти всю процедуру согласования кандидатуры в облсовете. "Тем не менее, Валентина Сергеевна в понедельник приступит к исполнению обязанностей первого заместителя губернатора Амурской области, - пояснил Леонид Коротков. - После этого она будет в плановом порядке посещать все комитеты облсовета и общаться с депутатами".