В Приморье подал в отставку очередной вице-губернатор

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН подписал приказ об увольнении с 16 января по собственному желанию вице-губернатора Евгения ОВЕЧКИНА. Как сообщила пресс-служба краевой администрации, на посту вице-губернатора Евгений Овечкин руководил аппаратом администрации края, курировал вопросы ГО и ЧС, лицензионной палаты.

Напомним, в 2006 г. пост вице-губернаторов по собственному желанию покинули пятеро заместителей Сергея Дарькина. Последним о своей отставке заявил официально покинувший свой пост 1 декабря вице-губернатор по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей ПЕРЕДРИЙ. 21 ноября губернатор подписал приказ об увольнении по собственному желанию вице-губернатора Владимира РОЗЕНБЕРГА, который курировал вопросы промышленности и дорожного хозяйства. 28 августа оставил свое кресло вице-губернатор по вопросам правовой политики Приморского края Валерий ВАСИЛЕНКО. До этого свой пост добровольно сдали Юрий ПОПОВ, курировавший сельское хозяйство, и Борис ГЕЛЬЦЕР, занимавшийся социальными вопросами.