Владивостокские депутаты написали Жириновскому

Дума Владивостока начала процесс формирования нового состава городской избирательной комиссии (ВГМИК), который будет работать ближайшие четыре года. Обсуждение кандидатур будущих членов горизбиркома состоялось на заседании комиссии думы по местному самоуправлению в минувшую пятницу.

Согласно законодательству, право делегировать своих представителей в горизбирком имеют партии, представленные в Государственной думе РФ и Законодательном собрании Приморского края. С кандидатурами от "Единой России", "Российской партии пенсионеров" (юридически объединение РПП, РПЖ и "Родины" в Приморье пока не оформлено), "Свободы и Народовластия" и КПРФ депутаты согласились, а вот представители ЛДПР пока остались не у дел.

Дело в том, что на рассмотрение думцев были предложены сразу две кандидатуры. Одна - от Высшего совета партии во главе с Владимиром ЖИРИНОВСКИМ, вторая - от регионального отделения ЛДПР. Но, как оказалось, высший совет ЛДПР правом вносить кандидатуру в муниципальные избиркомы не обладает, а в региональное отделение предложило своего кандидата еще в ноябре, то есть до официального начала процедуры формирования ВГМИК. Приняв во внимание еще и недавнюю смену руководства в приморском отделении партии, депутаты решили направить запрос лидеру Владимиру Жириновскому, чтобы тот расставил все точки над "i".

Таким образом, представители ЛДПР вообще рискуют не попасть в состав ВМГИК, ведь окончательно формирование нового состава горизбиркома должно завершиться к 7 февраля, когда истекут полномочия нынешних членов избирательной комиссии. Но, судя по первому заседанию профильной комиссии думы, депутаты подойдут к вопросу формирования ВГМИК с предельным вниманием.