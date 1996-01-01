Турмов проиграл в суде Ахояну

Приморский краевой суд отказал в иске ректору ДВГТУ Геннадию ТУРМОВУ, который пытался оспорить результаты голосования по округу № 3 Владивостока по выборам 8 октября 2006 г. в Законодательное собрание Приморья.

Как сообщает РИА "Восток-Медиа", бывший депутат ЗС ПК Геннадий Турмов набрал 5290 голосов. Соперник ректора ДВГТУ, депутат городской думы Галуст Ахоян получил 6542 голоса, а вместе с этим мандат депутата Законодательного собрания Приморского края. Но Геннадий Турмов подал в суд, пытаясь опротестовать протоколы окружной избирательной комиссии.

Судебное разбирательство длилось почти три месяца, было представлено 17 томов финансовой документации, в которых скрупулезно были отображены все траты кандидата в депутаты Галуста Ахояна. Однако суд признал требования заявителя Геннадия Турмова необоснованными.