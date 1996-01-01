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Полпред катался на метро

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе полпред президента в ДФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ съездил в Северную Корею. Повод был праздничный - корейцы отмечали 60-летие освобождения страны от японских милитаристов. Однако праздничные мероприятия и тесные дружеские отношения с северокорейским лидером Ким Чен ИРОМ не помешали полпреду обсудить и важные политико-экономические дела. Например, вопрос о ядерном оружии.

Как сообщил Пуликовский, Северная Корея сегодня не исключает своего возвращения в Договор по нераспространению ядерного оружия.

- Ким Чен Ир позитивно относится к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме Корейского полуострова, - рассказал полпред. - Он сказал, что ему не нужен будет ни один ядерный заряд, снаряд, если США прекратят угрозы в адрес его страны. Ким Чен Ир считает, что в ходе шестисторонних переговоров растет понимание сторонами ситуации.

Поговорил Пуликовский с Ким Чен Иром и о торгово-экономическом сотрудничестве, которое сейчас, по словам полпреда, "оставляет желать лучшего".

- Товарооборот между Россией и КНДР не превышает 150 млн долларов в год. Это, безусловно, очень мало, - посетовал Константин Борисович и обнадежил тем, что дело начинает сдвигаться с разговоров на исполнение. Пуликовский даже привез с собой группу дальневосточных бизнесменов, которые очень интересовались добычей и переработкой углеводородного сырья в КНДР. А сам полпред заверил, что будет всячески поддерживать развитие российско-северокорейских предприятий. Ким Чен Ир же сообщил о том, что рассчитывает "развивать в мирных целях атомную энергетику".

Единодушие в мыслях и желаниях и, как следствие, крепкая дружба давно связывают дальневосточного полпреда и северокорейского лидера. Они встречались и в официальной, и в неофициальной обстановке, а в итоге Ким Чен Ир сам пообещал в скором времени навестить своего хабаровского друга. Правда, точную дату так и не назвал.

В перерывах между беседами с Ким Чен Иром Пуликовский успел поездить и по разным историческим местам. Например, побывал на кладбище, где похоронены наши военные, и удивился, что там очень чисто и ухожено. А еще посетил строящийся в Пхеньяне православный храм и покатался на местном метро.

- Ничем оно не хуже московского! Аккуратно так, чисто, культурно, - делился впечатлениями Пуликовский, явно польстив московской подземке. А еще похвастался, что успел прокатиться на северокорейском джипе и купить внуку игрушку - заводную машинку.

- Конечно, она китайская, но я внуку скажу, что из Кореи привез, - сказал находчивый полпред.

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