Партии Черепкова больше не будет

Партия Виктора ЧЕРЕПКОВА "Свобода и народовластие" войдет в состав новой партии, создаваемой на базе "Патриотов России" Геннадия СЕМИГИНА. Как следует из слов самого Виктора Ивановича, объединение партий идет полным ходом, а новая коалиция имеет неплохие шансы на попадание в ГД пятого созыва.

В телефонном разговоре с корреспондентом "ЗР" экс-мэр Владивостока подтвердил свое намерение участвовать в грядущих выборах депутатов Государственной думы, намеченных на декабрь 2007 г. Правда, на этот раз власти вновь поставили подножку "непотопляемому" Виктору Ивановичу: одномандатные округа на предстоящих выборах упразднены, а требования к партиям со стороны законодательства существенно ужесточились. Дело в том, что "Свобода и народовластие" не прошла перерегистрацию как не соответствующая новым требованиям - наличию отделений в половине регионов РФ и численности в 50 тыс. чел., а значит, дорога в Госдуму для партии заказана. Однако, как рассказал Виктор Черепков, в настоящее время идет процесс объединения нескольких партий на базе "Патриотов России", возглавляемых банкиром Геннадием Семигиным. Кроме "Свободы и народовластия" в объединении участвуют "Партия Возрождения России" Геннадия СЕЛЕЗНЕВА, "Партия социальной справедливости" Алексея ПОДБЕРЕЗКИНА и ряд других партий.

Парадоксально, но будущая коалиция, которую аналитики уже окрестили "мАлыми левыми", фактически уже представлена в нынешнем российском парламенте. Дело в том, что многие из инициаторов создания новой партии, в том числе и Виктор Черепков, являются членами думской фракции "Народно-Патриотический Союз "Родина" (Партия Национального Возрождения "Народная Воля" - Социалистическая единая партия России - "Патриоты России"), отколовшейся от "рогозинско-глазьевской" "Родины" в 2005г., а сам Виктор Иванович является сопредседателем фракции. Впрочем, ситуацию в "народовольческом" депутатском объединении ЧЕРЕПКОВ охарактеризовал как "сложную": зампред фракции Сергей ГЛОТОВ уже перешел к "малым левым", в то время как лидер "Народной воли" Сергей БАБУРИН пока размышляет над этим.