Срок для думцев - пожизненный?

- В Находкинском городском округе началась регистрация кандидатов на выборы в городскую думу. Кто на этот раз претендует на мандат народного избранника?

- Как сообщили корреспонденту "ЗР" в муниципальной избирательной комиссии, начиная с 26 декабря о своем выдвижении официально уведомили девять человек. Плодовитым оказался день 12 января, когда о своем намерении баллотироваться уведомили сразу шесть человек. Таким образом, сегодня в Находке в списках потенциальных кандидатур уже 19 человек. В их числе 6 руководителей предприятий и учреждений, 4 действующих депутата, индивидуальный предприниматель, муниципальный служащий, инженер, пенсионер, безработный и три охранника из различных коммерческих структур. О своем намерении остальные претенденты должны заявить за 40 дней до начала голосования, так что последним днем регистрации является 29 января.

Особенностями предстоящих выборов является то, что число депутатских мандатов увеличено вдвое. Борьба действительно ожидается достаточно острой, поскольку задача действующих депутатов - максимально сохранить прежний состав думы. Так или иначе свои планы вступить в соревнование за мандат народного избранника озвучили 12 из 13 нынешних депутатов. Некоторым из них, в том числе и нынешнему председателю думы Михаилу ПИЛИПЕНКО, присвоен негласный титул "пожизненного" члена городской думы. Как полагают эксперты, в сложившейся ситуации уже сегодня нетрудно определить, кто возглавит представительный орган Находки и на этот раз. По сложившейся в округе системе выборов, которые вряд ли будут отличаться от тех, что проходили раньше, не стоит ожидать применения изощренных пиар-ходов. Не исключено, что и на этот раз одной из решающих козырных карт окажется подвоз электората.

Как считает заместитель председателя Находкинской городской думы Анатолий ЧЕРНОВОЛ, для остальных соперников самыми "лакомыми" из округов будут те, где реально отсутствуют действующие депутаты. Что касается количества претендентов, то, по его мнению, в каждом из округов будут баллотироваться от двух до пяти человек.

Последние изменения в законодательстве окончательно развязывают руки желающим вступить в борьбу за место в городской думе. Поскольку электората в каждом из 26 находкинских округов зарегистрировано менее пяти тысяч, от претендентов теперь не требуется собирать подписи и вносить избирательный залог. Не обязательно открывать избирательный счет, если планируется обойтись без трат на выборную кампанию, а также не нужно представлять сведения об имуществе и доходах.

Что касается финансирования выборной гонки, то избирательный фонд кандидата определен в размере 300 тыс. руб., из которых 50% - собственные средства кандидата, а остальное - перечисления юридических и физических лиц. Превышение фонда на 10% дает основание для снятия кандидата с регистрации. По сведениям из неофициальных источников, на городских выборах эта сумма колеблется в пределах $5-15 тыс.