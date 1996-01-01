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Россию и Китай все-таки свяжет мост через Амур
Россия и Китай после соглашения на высоком правительственном уровне договорились рассмотреть проект строительства моста Нижнеленинское-Тунцзян, сообщают "ФК-Новости".
Инвестировать его разработку, а также строительство российской части моста будет ООО "Рубикон" - дочернее предприятие российско-британского холдинга "Ариком".
Компания специализируется на разработке месторождений золота и других полезных ископаемых, которыми располагает Еврейская АО. Основной потребитель добываемой продукции - Китай.
Как заявил генеральный директор "Рубикона" Сергей ЛАВРИКОВ, дальневосточные металлургические предприятия нуждаются максимум лишь в 1 млн тонн железорудного концентрата в год.
Предприятие же планирует к 2010 году производить порядка 6-7,5 млн тонн концентрата.
Проектная стоимость всего мостового перехода вместе с подходами составит $220 млн. Половину затрат на строительство возьмет на себя китайская сторона, сообщает "Биробиджанер штерн".
Этот проект в ближайшем будущем позволит выйти области на совершенно новый уровень внешнеэкономических связей с КНР. Если все сложится так, как запланировано, то через международный железнодорожный мост в Китай в 2010 году пройдет 10-12 млн тонн груза.
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