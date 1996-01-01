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Путин, Медведев, Жириновский... И Дима Билан

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Человеком года в России является Владимир ПУТИН - это доказали социологи компании "Башкирова и партнеры", опубликовавшие данные собственного опроса по итогам 2006 г.

Впрочем, такое положение дел привычно для россиян уже несколько лет. Главной новостью социологического исследования стал первый вице-премьер Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, занявший в опросе вторую позицию.

Для 32,5% опрошенных лидером номинации стал Владимир Путин, для 2,9% - "официальный преемник номер один" Дмитрий Медведев. "Бронза" досталась лидеру ЛДПР Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ.

На четвертом и пятом местах у опрошенных россиян - лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ (1,1%) и глава МЧС Сергей ШОЙГУ (0,7%). Затем следует лицо неполитическое - эстрадный певец Дима БИЛАН, занявший второе место на конкурсе Евровидения (0,6%). Впрочем, и он тоже имеет отношение к политике - будучи активистом ЛДПР, летом 2006 года Билан высказывался на тему, что вполне может вступить в "Молодую гвардию" "Единой России".

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