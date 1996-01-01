Япония не прочь побряцать оружием?

В Японии отмечены акции протеста, направленные против изменения "пацифистских" основ государства.

Прежде всего против создания мощной современной армии, не ограничивающейся в своих уставах сугубо оборонительными задачами. А вероятность этого сегодня весьма велика.

Так, по мнению профессора КИМИДЗИМА из университета Рицумэйкан, в настоящее время приблизительно половина населения Японии может выступить за изменение мирной конституции.

Среди ученых существует несколько подходов к этому вопросу. Некоторые усматривают зловещие признаки возрождения предвоенного милитаризма и ультранационализма, утверждая, что японцы "запрограммированы" своей историей и культурой двигаться в этом направлении.

Другие считают, что произошедшее после войны обращение в демократию и пацифизм коренным образом изменило национальный характер японцев и что даже сейчас они являются пацифистами и сторонниками идеи ненасилия.

Третьи полагают, что Япония не изменилась со времен холодной войны и остается меркантилистским торговым государством, сосредоточенным на увеличении национального богатства и самоизолирующимся от международных конфликтов и соперничества.