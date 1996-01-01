В Хабаровске за едой присмотрит совет

Постановлением губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА утверждено Положение о межведомственном совете по качеству и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Хабаровского края.

Межведомственный совет, как сообщил пресс-центр правительства, является коллегиальным совещательным органом и создается в целях организации взаимодействия органов исполнительной власти края, территориальных федеральных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений, а также организаций и индивидуальных предпринимателей края по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, предотвращения производства и оборота на потребительском рынке края некачественных и опасных пищевых продуктов.

Среди основных задач Совета содействие реализации единой государственной политики РФ в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; выработка мер по взаимодействию органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления по контролю и надзору за качеством и безопасностью пищевых продуктов, производимых и находящихся в обороте на территории Хабаровского края; содействие производству конкурентоспособной продукции в Хабаровском крае, в том числе внедрению систем качества на пищевых, перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях края.

Руководство межведомственным советом по качеству и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории края, возложено на заместителя председателя правительства края - министра пищевой промышленности и потребительского рынка края Сергея ЛОПАТИНА.