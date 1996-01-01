Кому он нужен этот саммит?

Тихоокеанский центр стратегических разработок во главе с профессором Михаилом Терским известен во Владивостоке не только тесным сотрудничеством с губернатором, но и неординарными прогнозами по поводу перспектив регионального развития. Словосочетание "саммит глав АТЭС - Владивосток" я несколько лет назад впервые услышал именно от одного из руководителей Центра Юрия АВДЕЕВА.

Тогда оно воспринималось как несбыточное желание, сказка, мечта... А как сегодня..?

Ну неспроста собрались строить во Владивостоке океанариум за $100 млн. И миллиардный грант выиграл ДВГУ, ректор которого возглавил региональное отделение "правящей" партии, неспроста... Нефтепровод в Находку и планы строительства крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего комплекса... Как-то все само собой укладывается в одну цепочку.

Об этом наш разговор с Михаилом Терским.

- Михаил Васильевич, что представляет собой саммит АТЭС с точки зрения его организации?

- Это делегации во главе с первыми лицами 21-й страны. От России, Китая, США - примерно по 1 тыс. человек. Остальные - в пределах емкости борта "боинга" - 200-300 человек. Плюс должностные лица АТЭС, эксперты, члены делового консультационного совета и примерно 4 тыс. журналистов. Всего от 10 до 15 тыс. гостей.

Все мероприятие длится примерно неделю. Но собственно встреча первых лиц идет одни сутки - с 12.00 одного дня до 12.00 следующего.

- Невозможно себе представить, как должен измениться Владивосток, чтобы принять столько гостей. Только одна цифра - 8 тыс. пятизвездочных гостиничных мест - бьет наповал.

- Старый Владивосток реконструировать за такой короткий срок, конечно, невозможно. Земля здесь находится под частными строениями, и, чтобы снести их, потребуются многолетние судебные разбирательства. Но есть и свободные площадки, в первую очередь 220 га у бухты Патрокл. Кроме океанариума там можно и нужно построить аквапарк, гостиницу, экспоцентр и... причалы для суперлайнеров. На лайнерах разместить, скажем, журналистов, чтобы не строить избыточную инфраструктуру. Хороший вариант - о. Русский. Там земля федеральная, военная, решения принимаются в три счета. Жаль, что моста пока нет.

Главное препятствие на пути к саммиту не отсутствие дорог и гостиниц. В таких проектах 60% затрат - подготовка сервиса. Ведь если горничная "подрежет" у одного из гостей сотовый телефон или 100 баксов, то саммит будет сорван. Не дай Бог кто-нибудь отравится едой, где-нибудь отключат воду или свет!

И вот как за 6 лет выучить, "обтесать" должным образом 40 тысяч человек технического персонала - пока не знает никто.

- При том что специалистов этих и до саммита и после надо будет обеспечить работой. Да и сама инфраструктура, если ее не использовать, будет приносить одни убытки...

- Конечно, она должна зарабатывать деньги. Ну, построим мы за 6 лет аэропорт, который сможет принимать пассажиров в 10 раз больше, чем сейчас. Но самих пассажиров-то больше не станет. Значит, нужно создавать новую концепцию транспортной логистики. Сегодня Транссиб работает в сторону Европы. А может быть, главное его направление - из Европы и Сибири к Тихому океану, в страны АТР?

Зачем из Новосибирска в Таиланд лететь через Москву, если через Владивосток и дешевле, и быстрее. Но такой поворот предполагает приход к нам или создание у нас мощных международных компаний - транспортных, гостиничных, офисных и прочих операторов.

Могу уверенно сказать, что и администрация президента, и правительство сегодня уже осознают необходимость существования в стране нескольких центров государственного управления. Ведь когда вы диверсифицируете систему управления, то за счет специализации она становится более эффективной. Внутри нее собираются классные специалисты, которые вырабатывают классные решения. В результате у государства появляется новая точка роста.

И понятно, что лучше специалистов по работе с Востоком, чем здесь, во Владивостоке, в России нет.

Что касается интересов региона, то на юге Дальнего Востока России все равно придется когда-нибудь создавать рекреационно-туристическую зону для его жителей. Чем в Турцию, Италию, Китай или Таиланд российские деньги отдавать, так лучше создать людям условия потратить их в России. Почему бы не в районе Владивостока?

Туристическая отрасль очень трудоемкая, требует большого количества квалифицированных людей, которым нужно будет платить высокую зарплату. Пятизвездочными отелями ведь управляют, как правило, крупные сетевые операторы, которые ведут за собой современные сервисные технологии - гостиничные, ресторанные и прочие.

- Вы сегодня не знаете, где нам 20 тыс. горничных взять, а для международных компаний потребуются ведь специалисты совсем иного уровня.

- Придется коренным образом менять существующую систему подготовки кадров. Нам только менеджеров среднего и высшего состава за 5 лет нужно подготовить более 20 тыс. Мы не успеем этого сделать, если не объединим все наши вузовские ресурсы в один супервуз.

- А как быть с нашей хронической болезнью - преступностью и коррупцией?

- Просто. Нужно создавать дирекцию Программы-2012 прямого федерального подчинения, а все проекты выставлять на открытые конкурсы. Под жестким общественным контролем.

- На каком уровне проработки после всех многочисленных визитов находится сегодня Программа-2012?

- На уровне концепции. Есть понимание, что именно мы хотим построить в АТР новый Мировой город. Есть понимание, сколько это может предварительно стоить. Отдает, конечно, эдакими Нью-Васюками. Но все революционные проекты требуют, в первую очередь, веры и воли. И все получится!

- Зачем все это надо сегодня, на исходе президентского срока, заваривать Владимиру Путину?

- Судите сами. Весной 2012г. Россия выберет очередного президента. Для него саммит АТЭС станет первым крупнейшим международным мероприятием, на котором он выступит в качестве хозяина, сможет изложить свои взгляды на глобальный мир, на место России в стремительно развивающемся АТР.

Кто станет Президентом России в 2012 г., мы не знаем. Но почему не Путин? Ну не принято у нас в России так тщательно готовить будущее неизвестно для кого...