Мэр Владивостока дал жару

Главной новостью последней недели уходящего года стало избрание нашего мэра председателем Совета Клуба мэров РФ. Новая организация создана при Всероссийском совете по местному самоуправлению по инициативе партии "Единая Россия". Ее учредительное собрание состоялась 22 декабря в Москве.

В состав Совета вошли представители крупнейших городов страны - Калининграда, Мурманска, Нижнего Новгорода, Челябинска и других далеких от столиц региональных центров.

В свою очередь, глава Владивостока сформулировал ближайшие планы нового политического объединения. По его словам, клуб будет проводить экспертизу и обсуждение важнейших государственных решений, вести разработку законодательных инициатив и продвигать их в сфере местного самоуправления.

Кроме того, Владимир Николаев провел встречу с редакторами ведущих приморских СМИ. На встрече он заявил, что доволен работой гордумы и пожаловался на подчиненных. В частности, он сказал, что, несмотря на отсутствие у депутатов единой точки зрения по многим вопросам, думе удалось уйти от "политических войн", в том числе с мэрией. Правда, к этому он добавил, что в работе с депутатами ему "часто приходилось идти на компромисс и надеется, что следующий состав гордумы будет еще более эффективным".

Продолжая разговор о власти, мэр посетовал на дефицит кадров в городской администрации. Исполнительная дисциплина в администрации крайне низка, отметил Владимир Николаев. Это отрицательно сказывается на работе городских властей в целом. В качестве примера мэр привел вакансию главного архитектора Владивостока. "Работа трех последних чиновников, занимавших эту должность, вызывает много вопросов, в том числе и в плане коррупции", - отметил Николаев. По его словам, адекватный уровень зарплаты для чиновника такого уровня составляет не менее $10 тыс., но государство не может себе этого позволить.

Говоря о перспективах Владивостока, мэр рассказал, что в 2007 г. во Владивостоке пройдет инвестиционный форум. Форум обещает стать одним из главных экономических событий предстоящего года. Планируется, что в нем примут участие около 200 компаний, представляющих предпринимательские круги России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная цель форума - привлечение средств в строительную индустрию и инфраструктуру города. В первую очередь, это жилищное строительство, а также коммерческая недвижимость.