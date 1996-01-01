2007-й станет годом прорыва!

Дорогие дальневосточники! Я уверен, что наступивший год станет для нас годом прорыва. У Дальнего Востока есть огромный потенциал для экономического роста. То, о чем еще недавно мы не могли даже мечтать, сейчас становится очевидным. Задача на 2007 год: чтобы все слова конвертировались в настоящие, полезные дела - промышленные, транспортные и энергетические объекты. Дальний Восток все активнее входит в экономические процессы Азиатско-Тихоокеанского региона. Наш федеральный округ - это Восточные Ворота страны. Именно поэтому динамичное развитие Дальнего Востока становится необходимым условием экономической безопасности нашей страны.

Хочу от всей души пожелать всем, кто связал свою судьбу с Дальним Востоком, чтобы надежды сбылись, а трудности и невзгоды остались в прошлом. Уверен, что уже в недалеком будущем наш федеральный округ станет сильным и стабильным регионом. Дальневосточников ждет достойная и счастливая жизнь.

С Новым 2007 годом!