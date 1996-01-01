Регион до востребования

Как солдат, заброшенный в далекий гарнизон, ждет писем от матери, так и Дальний Восток уже который год с вожделением поглядывает на запад (в смысле, российский) в ожидании оптимистических новостей. Ну, хотя бы обещаний. Прошедший год оказался богатым на таковые.

О регионе в 2006 году говорили много и часто. Многообещающим словом прошелся по опустевшим просторам сам президент, вторили ему (естественно) премьер и прочие чиновники категории "А", многие из которых вдруг возжелали омыть свои министерские стопы в водах Тихого океана. Большинство из них, конечно, стало "вестниками" стартовавших национальных проектов, но ограничиться лишь этим объяснением вдруг усилившейся "любви" Москвы к региону было бы несправедливо.

Сырье мое!

Так, крепко стукнувшись головой о евродверь, российская власть вдруг обнаружила в себе глубокие геополитические познания: дескать, была бы труба, а "стратегические партнеры" найдутся. Сказано - сделано. Стратегические же друзья Владимир (ПУТИН) и Ху (который ДЗИНЬТАО) зачастили друг к другу в гости, а Китай с подчеркнутой восточной вежливостью достойно прожил год под знаком России. В направлении восточного побережья устремился, как бечевка, привязанная к гарпуну, наша главная нефтяная надежда и, в перспективе, финансовая опора, - нефтепровод по маршруту Тайшет - чего-то там дальневосточное. Опять же "Газпром" стал милым гостем в наших землях. Еще бы: монстр, от одного упоминания которого дрожит огонь в европейских газовых горелках, вдруг спускается с небес с обещаниями пшикнуть капельку своего голубого добра в сторону Н-й/го области/края!

В нефтегазовую струю этого интереса попадает и ставший известным на весь мир скандал вокруг не менее перспективного проекта "Сахалин-2". Видеть проклятых иностранных буржуинов, грабящих национальное достояние и портящих речки нашенские, конечно, приятного мало. А уж газовой госмонополии и подавно. На то она и монополия! И ничего, что иностранные инвесторы при упоминании Дальнего Востока - и это после громкого международного нефтегазового форума на Сахалине - теперь будут судорожно глотать слюну. Главное - теперь миллиарды дополнительных долларов можно складировать в закрома Стабфонда. При более детальном подсчете трофеев и потерь радость от победы в Великой битве при Охе приводит к другим выводам, которые объясняют суть складывающихся сегодня, на фоне экспансии государственно-олигархического капитала, взаимоотношений златоглавой метрополии и почему-то продолжающего настойчиво стагнировать региона.

Возьмем для примера тот же Сахалин, который по своей излишней доверчивости дальневосточники долгое время называли Кувейтом на Тихом океане. 2006й стал для острова и его губернатора годом продолжающейся не один год борьбы за обещанные миллионы от роялти. Напомним, что сначала федаральный центр обещал 60% отчислений, потом "немного" снизил планку своих щедрот. До 5%. И бог с ним! Так ведь не может тамошний губернатор Иван МАЛАХОВ получить и этих 5%. Субвенции, субсидии из центра - пожалуйста, при этом всем дальневосточным сестрам по серьгам, но возможность приличного самостоятельного заработка - фигушки.

Или вы думаете, почему так упорно весь 2006 год бились якуты за свои алмазы, в смысле контроля над ОАО "АЛРОСА", который они-таки потеряли, но кое-какие денежки для своего бюджета сохранили. Хорошо президент устроился с его вертикалью власти: хочешь величайшего соизволения на губернаторский пост - шибко не перечь государственной линии. Губернаторы дальневосточные и не перечили. В итоге - все на местах.

Хочешь сей, хочешь строй...

На этих примерах становится понятно, что прошлый год не стал переломным в макроэкономических и межбюджетных отношениях между Москвой и своей самой дальней окраиной. Все так обычно: вы (дальневосточники) нам (Москве) все, мы вам - по потребности.

Есть, правда, еще и нацпроекты. Хотя и это в своей основе - те же целевые субсидии на поддержку штанов в отдельных отраслях, но дело в целом благое, тут и спорить нечего. Эшелоны с новенькими машинами скорой помощи (пусть от российского автопрома), сборные корпуса госпиталей, современная медтехника, Интернет в школы, коровки удоистые из Южного полушария и пр.

Хорошо? Хорошо! Но все же понятно, что Дальний Восток по-прежнему видится из-за Садового кольца, в лучшем случае сырьевым и транспортно-транзитным придатком, но никак не экономически привлекательным регионом. Это как комната в большущей н-комнатной квартире, которую пока держат пустой в расчете на будущие более благополучные времена. Своего рода регион до востребования.

Это видно даже визуально. Например, зрители центральных каналов и печатных центральных СМИ всю осень наслаждались роскошными видами великосветских и весьма насыщенных посиделок на всяких экономических форумах. Санкт-Петербург, Кубань и даже Сибирь... Вот только видов аналогичного форума в Хабаровске там было почти не видно. Складывается впечатление, что о Дальнем Востоке ТАМ принято говорить либо плохо (пожары, наводнения, энергокризис, китайцы и тигры на улицах), либо почти ничего. А имидж - это, знаете ли, для инвестора вещь деликатная и весьма значимая. Остается только морально поддержать хабаровского губернатора Виктора ИШАЕВА, который уже, кажется, все жилы порвал, пытаясь хоть как-то переломить упрямую тенденцию странного безразличия.

Дознание полпреда Исхакова

Ну, раз стране больше нужны наши проблемы, на них и остановимся. Итак, что дал прошедший год. Свежая на тот момент голова - полномочный представитель Президента Российской Федерации в округе Камиль ИСХАКОВ сформулировал основную задачу так: "Первым и главным шагом для развития региона должно стать прекращение оттока населения путем уравнивания условий проживания с другими российскими регионами". По его же словам, для того, чтобы население Дальнего Востока имело уровень жизни примерно равный тому, какой имеют россияне в других регионах, прежде всего, необходимо выровнять соотношение между их доходами и ценовой политикой.

Верно подмечено, хотя свежестью данная мысль не отличается. Помнится, наш полпред эпатировал столичную журналистскую братию всамделишной потребительской корзиной, которую собрал столице. В итоге оказалось, сообщила пресс-служба полпредства, что буханка хлеба, которая в Москве стоит 9 руб. 80 копеек, на Чукотке стоит 29 руб. 68 копеек; килограмм огурцов в Москве - 49,9 руб., а на Дальнем Востоке - 165 руб.; яблоки: 24,9 руб. - в Москве, 103 руб. - на Дальнем Востоке; сахар: 22,1 руб. - в Москве, 58,44 - на Дальнем Востоке и т. д. По словам Камиля Исхакова, в Москве оказалась дешевле даже сельдь, которая была выловлена в Дальневосточном регионе.

А про всевозможные тарифы и говорить не приходится: полпред сам озвучил, что, например, услуги ЖКХ на Дальнем Востоке сегодня в 2,7 раза дороже среднего показателя по России. Жители хабаровских "северов", например, платят по 8-9 тысяч за стандартную продуваемую всеми ветрами "панель".

Примерно такой же разброс сохранялся в сфере энергетики. Создание под занавес года Дальневосточной энергетической компании, конечно, добавит стабильности, но вопрос снижения дороговизны конечной продукции энергетиков - компетенция исключительно правительства.

Еще есть бизнес, который и в 2006 году оказался не в силах развернуть более-менее приличное производство в регионе. Что и неудивительно, ведь только прямые затраты на организацию предприятия средней руки в регионе как минимум на 20-30% выше столичных. О затратах на производство вообще лучше молчать. Ту же дальневосточную рыбу (лес, металлы) активно поглощают все кому не лень, возвращая готовую продукцию втридорога. Часто и сырье здесь дешевле использовать привозное, закрывая на лопату собственные рудники и разрезы.

Причина все та же - великая энергетическая держава не в состоянии найти возможность снизить расходы на свое главное достояние для 5% живущего на отшибе цивилизации населения.

Ждать ли нам в таких условиях резвости от наших рынков, даже от такого актуального, как жилищный? Не уверены. Ведь, если даже исключить фактор разрухи в строительном секторе, никуда не деться от отпускных цен на "родной" кирпич, цемент и пр. Вот и идут эшелоны с сибирским силикатом, да с китайским цементом. Все дешевле!.. Соответственно и стоимость жилья у нас на уровне чуть ли не столичных "стандартов". Если здесь что-то и растет, то скорее вопреки рыночному раскладу. И никакие программы и нацпроекты ситуацию переломить не в силах.

Плохие минусы и ужасные плюсы

Экономические итоги года по ДВФО на момент написания материала еще не были подведены. Однако промежуточные данные говорят о том, что какого-либо прорыва в росте производства и других региональных показателях ждать не приходится. Какое там удвоение ВВП. Как бы тут в очередной раз не слететь в совокупный минус.

Правда, ясно, что будет и статистически зафиксированный рост: безработицы, тех же тарифов и цен и прочих малоприятных показателей. А заметно более высокая, нежели официальная, "дальневосточная" инфляция отгрызла заметный кусок у возросшей финансовой поддержки из центра.

В 2006-м прибавила "оборонка". Вновь на взлете КнААПО, кое-что наконец-то перепало авиастроителям Арсеньева. Дошел госзаказ до корабелов. Но и здесь не все гладко. Победные реляции в ноябре изрядно подпортила информация о возможном "уводе" многомиллиардного контракта на строительство корветов у амурских судостроителей. Кстати, госпотуги в области гражданского судостроения региона в прошедшем году остались декларациями...

Однозначно вырастет и преступность, уже давно ставшая серьезным тормозом экономического развития территории. Тут и без статистики видно, что и здесь мы в явных общероссийских лидерах. Еще бы! Преступность у нас и в подворотнях, и на улицах, и в самых высоких чиновничьих апартаментах, и, увы, в правоохранительных кабинетах. Даже десанты суровых столичных прокуроров и закаленных в схватках с криминалом спецназовцев уезжают в лучшем случае ни с чем, а в худшем - густо краснея и потупив взгляд, тащя за собой туго набитые чемоданы...

Не нашли дальневосточники в прошлом году и поддержки в таком новом деле, как организация технопарков и рекреационно-туристических свободных зон. Примут туристов и желающих подлечиться Алтай, Бурятия, Краснодарский и Ставропольский края, Иркутская и Калининградская области... Нет в этом списке только дальневосточных территорий. Во многом, конечно, местные власти виноваты сами, но все же... Та же Камчатка вошла в пятерку самых привлекательных мест у "внутренних" туристов. А кто был бы против "мамонтовой" специфики пока не состоявшейся якутской зоны...

Год Предвыборной Свиньи

Не добавили привлекательности региону и такие далекие от Садового кольца, но такие значимые для Дальнего Востока проблемы, как введение режима погранзон, в которые попали самые злачные у местных туристов прибрежные места Приморья. Просто издевательскими уже выглядят попытки запретить ввоз и эксплуатацию праворульных автомобилей - одну из основ дальневосточной экономики, кормящей здесь сотни тысяч людей!..

Надеяться на скорое избавление от вышеперечисленных проблем, многие из которых мы подробно рассматривали на страницах журнала "Дальневосточный капитал", было бы наивно, но неплохо в новом году увидеть хоть какие-то наметки их решения. Хотя бы в контексте предвыборных щедрот, которыми будет изобиловать 2007-й.

Дальний Восток весьма специфическая территория, и дело здесь не в региональном кокетстве. Просто даже такие очевидные по значимости общероссийские "акции" типа нацпроектов здесь требуют особого подхода. Это знали и царские, и советские правители. Да в наше динамичное время долго держать богатейший регион в режиме "до востребования" вряд ли получится. Кто-то обязательно все это востребует. Цена и способы - это уже другой разговор.